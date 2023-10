Quién es la candidata de Milei ejercía la medicina sin matrícula

La mujer no está inscripta en el registro nacional de matrículas, según pudieron saber los pacientes que intentaron accionar contra ella por diagósticos errados y medicamentos mal recetados, entre otras acciones de mala praxis.

Ramona, una mujer que se acercó a una posta sanitaria para recibir la vacuna contra el coronavirus, reveló que Vera se la aplicó tan mal que le afectó el brazo entero.

"Estoy con kinesiología por el dolor del tendón. No puedo levantar el brazo. Lo tengo inmóvil", reveló la mujer.

Embed

Emilse, también expaciente de Vera, aseguró que su la pseudomédica le hizo un examen de aptitud médica a su hijo de 8 años y que en el electrocardiograma había una anomalía grave, por lo que tuvo que apurarse a llevar al chico a un hospital.

"Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", narró la mujer.

"Yo pensé que iba a hacer el bien para los chicos y al final es una farsa política", agregó.

Pero, ¿quién llevó a Vera a una de las postas médicas de Moreno? Habría sido Jorge "Pol" Almada, quien fue Tesorero del Consejo Escolar de Moreno durante la gestión del exintendente Walter Festa.

Las mujeres aseguraron que hay más expacientes que sufrieron a Vera de pseudomédica pero que no la van a denunciar.

"Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Lo hacía por campaña política para ganar votos. Eso es lo que hace", expresó otra madre.

Mientras tanto, sin recibirse ni pegar un sólo diagnóstico, Andrea Vera continúa haciendo campaña para ganar la intendencia de Moreno para La Libertad Avanza, un espacio político que se ufana de su proyecto de privatizar la salud pública con la excusa hacerla más eficiente.