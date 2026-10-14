Murió Norberto Di Próspero, histórico dirigente gremial de los trabajadores legislativos
Tenía 61 años y conducía la Asociación del Personal Legislativo desde 2004. El gremio y el arco político expresaron su pesar por su deceso, cuyas causas aun no trascendieron.
El dirigente sindical Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y una de las figuras más influyentes del gremialismo en el Congreso, falleció este miércoles a la edad de 61 años, sin que todavía hayan trascendido las causas.
Su muerte generó una fuerte conmoción entre trabajadores legislativos, representantes sindicales y dirigentes políticos que destacaron su trayectoria y su rol en la defensa de los derechos laborales dentro del Parlamento.
Di Próspero había iniciado su carrera en la Biblioteca del Congreso en 1984 y, con el paso de los años, se convirtió en un referente indiscutido del personal legislativo. Desde 2004, cuando asumió por la Lista Verde y Blanca para suceder a Ricardo Sablich, conducía APL y sostuvo sucesivas reelecciones que consolidaron su liderazgo.
En agosto del año pasado había renovado su mandato con el 85,5% de los votos, un respaldo que reflejaba su peso interno en el gremio. Además, presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), donde había sido reelegido hasta 2030, ampliando su influencia a nivel federal.
Dirigente clave en la vida interna del Congreso
Durante más de dos décadas, Norberto Di Próspero fue un actor central en la dinámica sindical del Poder Legislativo, marcando su gestión por negociaciones paritarias, modernización de áreas internas y la ampliación de beneficios para los trabajadores. También tuvo participación activa en debates sobre reformas administrativas y políticas de personal.
Su fallecimiento deja un vacío en la estructura gremial del Congreso y abre un período de transición en APL, donde deberá definirse la continuidad de la conducción y los próximos pasos del sindicato.
Repercusiones y mensajes de despedida
Tras conocerse la noticia, distintos sectores expresaron su pesar. Dirigentes de la CGT, legisladores de Unión por la Patria y referentes del Partido Justicialista pusieron de relieve su compromiso con los trabajadores y su capacidad de negociación en momentos de tensión institucional.
En el Congreso, empleados y delegados gremiales organizaron muestras de acompañamiento para su familia y recordaron su figura como “un dirigente de puertas abiertas”, con fuerte presencia en los conflictos salariales y en la defensa de las condiciones laborales del personal parlamentario.
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