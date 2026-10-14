Murió Norberto Di Próspero, histórico dirigente gremial de los trabajadores legislativos

Su fallecimiento deja un vacío en la estructura gremial del Congreso y abre un período de transición en APL, donde deberá definirse la continuidad de la conducción y los próximos pasos del sindicato.

Repercusiones y mensajes de despedida

Norberto Di Próspero falleció este miércoles.

Tras conocerse la noticia, distintos sectores expresaron su pesar. Dirigentes de la CGT, legisladores de Unión por la Patria y referentes del Partido Justicialista pusieron de relieve su compromiso con los trabajadores y su capacidad de negociación en momentos de tensión institucional.

En el Congreso, empleados y delegados gremiales organizaron muestras de acompañamiento para su familia y recordaron su figura como “un dirigente de puertas abiertas”, con fuerte presencia en los conflictos salariales y en la defensa de las condiciones laborales del personal parlamentario.