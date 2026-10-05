Nordelta: filmaron a un vecino disparándole a carpinchos

La denuncia por maltrato animal

Luego de que se conociera el hecho, la Administración Vecinal Nordelta (AVN) presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.

“La convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre son pilares fundamentales de la identidad de Nordelta como ciudad. Y también hacemos hincapié en que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de todos los vecinos", expresaron desde la AVN en un comunicado publicado por La Nación.

En el escrito, indicaron que al otro día del hecho decidieron realizar la denuncia penal debido a que el episodio "excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia".

En una primera instancia, la Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal (N° 14.346), que prevé penas de hasta un año de prisión. No obstante, podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no contara con las autorizaciones correspondientes, así como por las amenazas denunciadas por residentes del barrio.

Según se informó, este lunes se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del sospechoso, que estaría ubicada dentro del lote 90.