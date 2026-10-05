Nordelta: filmaron a un vecino disparándole a carpinchos
El violento episodio ocurrió dentro del barrio Los Alisos. El hombre fue denunciado por maltrato animal y amenazas
La polémica por los carpinchos dentro de Nordelta sumó en las últimas horas un violento episodio: un vecino fue filmado mientras caminaba armado por el jardín de su casa, disparándole a los roedores. El hecho derivó en una denuncia por maltrato animal, amenazas y allanamientos.
Todo ocurrió el pasado 17 de septiembre dentro del barrio Los Alisos, pero se difundió en las últimas horas a raíz de la publicación del grupo proteccionista La Voz de los Carpinchos, que compartió la grabación en su cuenta de Instagram.
El video dura apenas unos segundos. En ese lapso, se ve a un hombre vestido con un pijama a cuadros y una remera negra, caminando por lo que parece ser el límite de un lote con un arma de fuego en la mano. De un momento a otro, dispara dos veces contra los animales y luego le apunta a otro.
Otra grabación, un poco más extensa, muestra al hombre caminando por el borde de la pileta de la vivienda y se escuchan cuatro disparos.
En una historia publicada este lunes mostraron además la imagen de un carpincho herido, presuntamente muerto, aunque hasta el momento no se confirmó si tenía vínculo con los videos difundidos.
La denuncia por maltrato animal
Luego de que se conociera el hecho, la Administración Vecinal Nordelta (AVN) presentó una denuncia formal ante la policía de la provincia de Buenos Aires.
“La convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre son pilares fundamentales de la identidad de Nordelta como ciudad. Y también hacemos hincapié en que el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible y un riesgo directo para la integridad física y la tranquilidad de todos los vecinos", expresaron desde la AVN en un comunicado publicado por La Nación.
En el escrito, indicaron que al otro día del hecho decidieron realizar la denuncia penal debido a que el episodio "excede los alcances de los reglamentos internos de convivencia".
En una primera instancia, la Justicia encuadró el expediente como un presunto caso de maltrato animal, contemplado en la Ley Nacional de Protección Animal (N° 14.346), que prevé penas de hasta un año de prisión. No obstante, podrían sumarse otras imputaciones vinculadas con la tenencia o portación de armas, en caso de que no contara con las autorizaciones correspondientes, así como por las amenazas denunciadas por residentes del barrio.
Según se informó, este lunes se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del sospechoso, que estaría ubicada dentro del lote 90.
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