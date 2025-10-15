Ozempic ya está en Argentina: ANMAT autorizó la venta de la droga para tratar la obesidad
Wegovy semaglutida 2.4 mg inyectable se vende solamente bajo receta. Qué dicen los estudios sobre sus efectos y eficacia.
La droga más famosa del mundo contra la obesidad y el sobrepeso llegó a la Argentina. Su nombre es Wegovy semaglutida 2,4 mg inyectable, desarrollada por el laboratorio danés Novo Nordisk, y se vende solamente bajo receta.
El Wegovy semaglutida 2,4 mg inyectable fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para su comercialización en el país como una forma de tratamiento complementario una dieta baja en calorías, actividad física y acompañamiento médico integral.
Este un tratamiento inyectable de uso semanal y de alta eficacia podrá ser recetado en Argentina para adultos y adolescentes.
En adolescentes, el Wegovy se podrá recetar a mayores de 12 años con un índice de masa corporal (IMC) en el percentil 95 o superior y un peso mayor a 60 kg. En adultos, para aquellos que tengan un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30, o en personas con IMC a partir de 27 que presentan al menos una enfermedad asociada, como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia.
Según estudios clínicos internacionales, un tercio de los pacientes tratados logró reducir hasta un 20% de su peso corporal, mientras que la media general fue del 17%. Además, se observaron beneficios cardiovasculares y metabólicos.
Wegovy semaglutida: cómo funciona
El mecanismo de este tratamiento con semaglutida 2,4 mg consiste en disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que facilita una menor ingesta calórica y, en consecuencia, la pérdida de peso.
A nivel cerebral, la semaglutida 2,4 m actúa sobre el hipotálamo, reduciendo significativamente la sensación de hambre y aumentando la saciedad; a nivel gástrico, enlentece el vaciamiento del estómago, prolongando la sensación de plenitud; mientras que en el páncreas mejora la secreción de insulina de manera más eficiente.
Wegovy: efectos secundarios
Estudios demostraron que, si bien la semaglutida es muy eficaz en el tratamiento de la obesidad, entre el 10% y el 15% de los pacientes no responden al tratamiento. Además, al discontinuar la medicación, la mayoría recupera hasta dos tercios del peso perdido en un año.
En cuento a los efectos secundarios, los más frecuentes son náuseas, vómitos, constipación y malestar abdominal, especialmente cuando se usa sin supervisión médica ni un plan alimentario adecuado.
También pueden presentarse fatiga y, con menor frecuencia, cálculos biliares por pérdida rápida de peso o problemas oculares que están en estudio.
