Ozempic ya está en Argentina: ANMAT autorizó la venta de la droga para tratar la obesidad

Según estudios clínicos internacionales, un tercio de los pacientes tratados logró reducir hasta un 20% de su peso corporal, mientras que la media general fue del 17%. Además, se observaron beneficios cardiovasculares y metabólicos.

Wegovy semaglutida: cómo funciona

obesidad

El mecanismo de este tratamiento con semaglutida 2,4 mg consiste en disminuir el apetito y aumentar la sensación de saciedad, lo que facilita una menor ingesta calórica y, en consecuencia, la pérdida de peso.

A nivel cerebral, la semaglutida 2,4 m actúa sobre el hipotálamo, reduciendo significativamente la sensación de hambre y aumentando la saciedad; a nivel gástrico, enlentece el vaciamiento del estómago, prolongando la sensación de plenitud; mientras que en el páncreas mejora la secreción de insulina de manera más eficiente.

Wegovy: efectos secundarios

Estudios demostraron que, si bien la semaglutida es muy eficaz en el tratamiento de la obesidad, entre el 10% y el 15% de los pacientes no responden al tratamiento. Además, al discontinuar la medicación, la mayoría recupera hasta dos tercios del peso perdido en un año.

En cuento a los efectos secundarios, los más frecuentes son náuseas, vómitos, constipación y malestar abdominal, especialmente cuando se usa sin supervisión médica ni un plan alimentario adecuado.

También pueden presentarse fatiga y, con menor frecuencia, cálculos biliares por pérdida rápida de peso o problemas oculares que están en estudio.