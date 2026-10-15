Pehuajó: buscaban a un jubilado de 78 años y lo encontraron asesinado en la casa de un joven

A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Juárez mediante testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y análisis de antenas telefónicas. Las averiguaciones apuntaron a una vivienda cercana al lugar donde había aparecido el auto.

Un efectivo de la DDI custodia al hombre detenido por el crimen del cambista.

En esa línea, los detectives establecieron que el hombre habría frecuentado el domicilio de un joven de nacionalidad paraguaya, de 27 años, con quien presuntamente mantenía un conflicto relacionado con posibles deudas.

Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen y de la Policía de Seguridad Comunal (PSC) de Pehuajó, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, activó el protocolo de búsqueda. En el marco de ese operativo, el vehículo de la víctima fue localizado en calle Encina, sin ocupantes. Se solicitó de inmediato la intervención de Policía Científica para relevar el rodado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el cuerpo de Juárez y secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Las tareas investigativas y los testimonios recabados durante las horas siguientes permitieron establecer que existía un conflicto económico entre Juárez y Kevin Rafael Gamarra Colman, de nacionalidad paraguaya. Según los elementos reunidos, el joven habría amenazado a la víctima en un contexto vinculado a cuestiones de dinero.

Tras la recolección de las pruebas, las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio. La causa quedó radicada en la UFI 8, cuyo titular autorizó la difusión del procedimiento a la prensa.