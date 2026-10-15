Pehuajó: buscaban a un jubilado de 78 años y lo encontraron asesinado en la casa de un joven
La investigación condujo a una vivienda donde hallaron el cuerpo y detuvieron a un sospechoso con el que la víctima habría mantenido conflictos por deudas.
La desaparición de un jubilado de 78 años terminó con un hallazgo criminal en Pehuajó. La Policía encontró su cuerpo sin vida durante un allanamiento en la casa de un joven de 27 años, quien quedó detenido mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió y establecer el móvil del homicidio.
El hecho comenzó el 14 de octubre de 2026, cuando una mujer se presentó ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Trenque Lauquen para denunciar la desaparición de su padre, Hugo Alberto Juárez. Según relató, su madre, le comunicó alrededor de las 10:30 que su pareja no había vuelto a su casa.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Juárez había hablado con su hijo esa misma mañana y luego partió a bordo de su Peugeot 308 blanco. Su última conexión de WhatsApp quedó registrada a las 10:52, tras lo cual el teléfono celular se apagó sin que nadie pudiera volver a contactarlo.
La familia indicó a los investigadores que Juárez se dedicaba habitualmente a la compra y venta de dólares estadounidenses, y que sospechaban que el día de su desaparición podría haber concretado alguna transacción vinculada a esa actividad. Ese dato orientó de manera decisiva las líneas de pesquisa que siguió la DDI.
Uno de los primeros indicios apareció en la calle Encina al 400, donde los investigadores localizaron el vehículo que utilizaba el jubilado. El auto estaba estacionado, sin ocupantes y sin señales visibles de haber sido forzado. La escena quedó bajo resguardo para que Policía Científica realizara las pericias correspondientes.
A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Juárez mediante testimonios de vecinos, registros de cámaras de seguridad y análisis de antenas telefónicas. Las averiguaciones apuntaron a una vivienda cercana al lugar donde había aparecido el auto.
En esa línea, los detectives establecieron que el hombre habría frecuentado el domicilio de un joven de nacionalidad paraguaya, de 27 años, con quien presuntamente mantenía un conflicto relacionado con posibles deudas.
Efectivos de la DDI de Trenque Lauquen y de la Policía de Seguridad Comunal (PSC) de Pehuajó, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Ruiz Schenstrom, activó el protocolo de búsqueda. En el marco de ese operativo, el vehículo de la víctima fue localizado en calle Encina, sin ocupantes. Se solicitó de inmediato la intervención de Policía Científica para relevar el rodado.
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el cuerpo de Juárez y secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.
Las tareas investigativas y los testimonios recabados durante las horas siguientes permitieron establecer que existía un conflicto económico entre Juárez y Kevin Rafael Gamarra Colman, de nacionalidad paraguaya. Según los elementos reunidos, el joven habría amenazado a la víctima en un contexto vinculado a cuestiones de dinero.
Tras la recolección de las pruebas, las actuaciones fueron recaratuladas como homicidio. La causa quedó radicada en la UFI 8, cuyo titular autorizó la difusión del procedimiento a la prensa.
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