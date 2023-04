Marcha de antorchas: nueva protesta piquetera desde Puente Pueyrredón hasta Plaza de Mayo

Frente a Casa Rosada y al edificio del Ministerio de Economía, los manifestantes aseguran que desplegarán carpas y ollas populares, al mismo tiempo que advirtieron su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Victoria Tolosa Paz, a quien acusan de ejecutar las bajas del plan Potenciar Trabajo por orden del organismo internacional.

De hecho, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, adelantó que este jueves trasladarán un petitorio al jefe de Estado: "Le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra Tolosa Paz sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social".

Por su parte, la candidata a la gobernación bonaerense por Libres del Sur, Silvia Saravia, sostuvo que "estos recortes se ven plasmados en más dificultades en la entrega de alimentos, falta de refuerzos a merenderos, en la demora en la entrega de herramientas a los espacios de trabajo, y en los distintos recortes que se le hacen al Potenciar Trabajo", al mismo tiempo que agregó que "la situación que deviene del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional castiga mucho más a los que menos tienen".

En ese sentido, manifestó que formará parte del reclamo piquetero: "Hoy por la noche realizaremos una vigilia, y el jueves iremos a Desarrollo Social con nuestras ollas vacías en señal de las dificultades que atraviesan los espacios de alimentación en todo el país", advirtió.

En tanto, este martes el artista Andrés Calamaro -que hace años atrás compuso 'Comedor Piquetero'- mostró su adhesión a la 'marcha de las antorchas' con un mensaje que le hizo llegar a Belliboni para que pueda ser difundido: "Hola, soy Andrés Calamaro y transmito mi adhesión y mi solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento, dignidad y trabajo", expresó.