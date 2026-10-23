Qué pasó en Casa Rosada: denuncian incidentes y detenciones

Entre los elementos incorporados a las actuaciones, trascendió que uno de los detenidos llevaba una prenda de vestir con inscripciones alusivas al propio Olveira y a la agrupación denominada “Los 12 apóstoles”.

Tras los hechos, las fuerzas federales dispusieron un refuerzo en los patrullajes y en los controles del perímetro y los accesos principales a la sede gubernamental.