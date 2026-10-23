Qué pasó en Casa Rosada: denuncian incidentes y detenciones
Una protesta en Plaza de Mayo y el presunto intento de ingreso a la fuerza a la Casa Rosada derivó en la detención del padre Paco Olivera y otros dos manifestantes.
El sacerdote Francisco “Paco” Olveira y otros dos manifestantes fueron detenidos este viernes durante una protesta de jubilados concentrada en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según la información preliminar difundida por la agencia Noticias Argentinas, el operativo se desencadenó luego de que las autoridades aseguraran que tres personas intentaron ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno.
La acción derivó en un forcejeo con el personal de la custodia presidencial y fuerzas de seguridad destinadas en el lugar, quienes procedieron a reducir y arrestar a los involucrados.
Incidentes en Casa Rosada: un funcionario lesionado y detalles de la investigación
Como consecuencia de los incidentes en la puerta del edificio de Balcarce 50, el funcionario responsable de la intendencia y la coordinación operativa de la Casa de Gobierno resultó con lesiones, por lo que fue trasladado de manera preventiva al Complejo Médico Churruca-Visca para recibir atención médica, según versiones oficiales.
En relación con las personas aprehendidas junto a Olveira, se informó que fueron identificadas como Lucas y Cristian, reconocidos públicamente por su participación en la última Marcha Federal Universitaria.
Entre los elementos incorporados a las actuaciones, trascendió que uno de los detenidos llevaba una prenda de vestir con inscripciones alusivas al propio Olveira y a la agrupación denominada “Los 12 apóstoles”.
Tras los hechos, las fuerzas federales dispusieron un refuerzo en los patrullajes y en los controles del perímetro y los accesos principales a la sede gubernamental.
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