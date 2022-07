Roxana Carabajal denunció que su hija de 9 años está desaparecida

La cantante explicó que ella y Koller tienen un régimen de tenencia compartida, desde que se separaron hace 6 años. "Yo vivo en Córdoba y él en Carcarañá, viajábamos y nos encontrábamos, era algo totalmente normal", comentó Carbajal.

"Me tocaba ir a buscar a Eva”, pero cuando "llegué ya se había ido con el papá, pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa", comentó, y le pidió a su ex pareja que "se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él, lo vamos a ayudar, solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa".

Y agregó: "Evita tiene 9 años, con que me digan que está bien estoy feliz, es lo único que pido, Gonzalo, ayúdame por favor".

En un comunicado, el MAP precisó que si alguien tiene algún dato "contactarse a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción o a cualquier comisaría cercana".

El MAP también detalló que Koller es de contextura delgada, de 1,80 metros de estatura, calvo, tiene las cejas afeitadas, ojos marrones tez trigueña; mientras que la menor mide 1,10 de estatura, cabello negro largo, y ojos marrones.

"Necesitan mi alma, mi espíritu y mi corazón saber que Eva está bien, nada más; todo lo demás se soluciona", insistió desesperada Roxana Carabajal.