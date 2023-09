Sergio Massa en Duro de Domar: su obsesión por "sacar al FMI", las próximas medidas y el llamado al Gobierno de unidad

Sergio Massa en Duro de Domar

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó a la oposición a votar en el Congreso el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y consideró que el exmandatario Mauricio Macri "estafó" a los trabajadores cuando prometió que en su gobierno "no iban a pagar ganancias".

Massa apeló "a que la oposición se siente y vote, y no borre con el codo lo que escribió con la mano", en referencia a la posibilidad de eliminar impuestos a los trabajadores.

"Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno, cuando Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto", apuntó el ministro.

En ese sentido, señaló que "el problema más serio de Macri es que no hizo autocrítica" y consideró que "hoy era un buen día para que dijera la verdad, si estafó a los laburantes o no tuvo el coraje de hacerlo", en referencia a la promesa de campaña que hizo el exmandatario sobre el Impuesto a las Ganancias.

"Lo más importante es que el laburante sienta que el Estado no le manotea parte de su trabajo con un impuesto que es injusto, porque el salario no es ganancia, es remuneración. Es conceptual, filosófico esto", subrayó.

Y criticó a el exministro de Economía del 2001, José Luis "Machinea, del gobierno de Patricia Bullrich, de (Fernando) De La Rúa y (Domingo) Cavallo", quien "inventó esto".

"El enorme desafío que tenemos es tratar que Argentina tenga un sistema tributario progresivo que el que más pague sea el que más puede y el que más tiene, no el que menos tiene", indicó.

Asimismo, sobre el crecimiento de la economía durante el próximo año, Massa advirtió que ese ingreso “no quede en un grupito” y exhortó a que “de alguna manera nos construya un derrame”.

“El derrame nunca es natural, el único que tiene fuerza para dar vuelta el vaso es el Estado, que lo tiene que ir volcando hacia los sectores de la sociedad”, remarcó.

La obsesión de Sergio Massa por sacar al FMI de la Argentina

Sergio Massa aseguró este lunes que el principal objetivo que trazó para su gestión es pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI) y "recuperar soberanía".

"Vivimos con un gran cepo, que es el que dejó Macri con una deuda exorbitante que usó para pagarle a los fondos. Tenemos que convivir hasta que juntemos los dólares para sacarlo. Yo sí tengo una obsesión como presidente, que es sacar al FMI para recuperar soberanía", remarcó el funcionario.

Las próximas medidas de Sergio Massa

El candidato presidencial adelantó que este martes presentarán la propuesta en materia educativa "para los próximos años" y consideró "incoherente" que desde la oposición quieran "hacer pagar la educación" después de decir que es la herramienta para "derrotar la pobreza".

"Mañana anunciamos nuestra propuesta para los próximos años en materia educativa. Tenemos también algún anuncio que tiene alguna sorpresa vinculada a lo que creemos que debe ser la inversión en educación", detalló.

Y marcó: "Qué contradicción, se cansaron de decir que a la pobreza se la derrotaba con educación y quieren hacer pagar la educación, eso es absolutamente incoherente".

"Vamos a aumentar la cantidad de universidades públicas, vamos a aumentar la inversión educativa, vamos a poner algún sistema de incentivo para el presentismo de nuestros docentes porque queremos chicos en las aulas", afirmó el ministro.

Asimismo, consideró que en "4to, 5to" del secundario habría que incluir "programación y robótica" y exhortó a "ir a un esquema de universidad con carreras más cortas".

También se diferenció de los candidatos opositores porque "ellos parten de la idea de que somos un país de mierda".

"Yo si mañana pudiera elegir dónde nacer volvería a elegir la Argentina, por lo que somos en términos de belleza para el turismo argentino, en términos de recursos, naturaleza", destacó.

El candidato presidencial reiteró que su programa integral de Seguridad y Prevención consistirá en darle financiamiento a “cada ciudad de más de 50 mil habitantes” para que “pueda tener su propio sistema de cámaras, móviles”; descentralizar la Justicia, y luchar “contra el crimen organizado”.

"Yo no imagino una mamá del norte argentino convalidando la idea de que vivamos en una sociedad en la que se venden armas en el supermercado, es resignarse a que el Estado no brinda el servicio de seguridad pero además es condenar a las madres a la idea del miedo en cada momento en que su hijo vaya a la calle, al colegio", expresó respecto de la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre despenalizar la tenencias de armas.

Por otra parte, el ministro de Economía aclaró que cuando se refiere a construir “un gobierno de unidad nacional” desde el 10 de diciembre, va “más allá de la política” y puso como ejemplo tener una “industria nacional representada en el directorio del Banco Nación”.