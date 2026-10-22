Tenía 19 años, viajó desde Salta a Córdoba y murió de un disparo en la cabeza: hay dos detenidos
Dana Morena Sosa había regresado a su ciudad natal por pocos días. La Policía realizó seis allanamientos y detuvo a dos sospechosos, de 28 y 29 años.
Una joven de 19 años murió de un disparo en la cabeza en la ciudad de Córdoba. El ataque ocurrió durante la madrugada del martes, cuando había salido con un grupo de amigos en el barrio Villa La Tela.
La víctima fue identificada como Dana Morena Sosa y había viajado desde Salta para pasar el Día de la Madre con su familia. Sin embargo, lo que debía ser una visita para reencontrarse con sus seres queridos terminó en tragedia.
La joven vivía en el norte del país desde hacía 11 meses y tenía previsto regresar ese mismo martes. Antes de emprender el viaje de vuelta, salió durante la noche del lunes con un grupo de amigos para despedirse. Fue durante la madrugada cuando ocurrió el ataque que terminó con su vida.
Según la reconstrucción judicial, el grupo se habría encontrado con otras personas en una esquina del barrio y se habría producido una discusión que derivó en disparos.
Una de las hipótesis que investigan las autoridades es que los jóvenes hayan sido víctimas de un intento de robo del vehículo en el que se trasladaban. Sin embargo, esa versión todavía no fue confirmada oficialmente.
Tras el ataque, la joven fue trasladada al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, ubicado sobre la ruta 20, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de las heridas, luego fue derivada al Hospital de Urgencias de Córdoba.
Allí permaneció internada en estado crítico. Los médicos constataron que presentaba una grave lesión cerebral y una fisura en un pulmón. Pese a la intervención del equipo médico, su cuadro no logró revertirse y la muerte fue confirmada en la noche del martes por el director del hospital, Fabricio Vitali.
Así detuvieron a los sospechosos por crimen de Dana Sosa
Dos hombres de 28 y 29 años fueron detenidos en el marco de la investigación por el homicidio de la joven. Según lo informado por la Policía, los procedimientos incluyeron seis allanamientos, que culminaron con las detenciones y el secuestro de elementos de interés para la causa.
Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, uno de los arrestados sería el autor material del disparo que terminó con la vida de Dana, mientras que el otro habría estado con él al momento del ataque. Ambos registran antecedentes por delitos contra la propiedad.
Los dos detenidos están imputados por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía interviniente.
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