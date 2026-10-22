Tenía 19 años, viajó desde Salta a Córdoba y murió de un disparo en la cabeza: hay dos detenidos

Tras el ataque, la joven fue trasladada al Centro de Pronta Atención Teresa de Calcuta, ubicado sobre la ruta 20, donde recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de las heridas, luego fue derivada al Hospital de Urgencias de Córdoba.

Allí permaneció internada en estado crítico. Los médicos constataron que presentaba una grave lesión cerebral y una fisura en un pulmón. Pese a la intervención del equipo médico, su cuadro no logró revertirse y la muerte fue confirmada en la noche del martes por el director del hospital, Fabricio Vitali.

Así detuvieron a los sospechosos por crimen de Dana Sosa

Dos hombres de 28 y 29 años fueron detenidos en el marco de la investigación por el homicidio de la joven. Según lo informado por la Policía, los procedimientos incluyeron seis allanamientos, que culminaron con las detenciones y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Según confirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, uno de los arrestados sería el autor material del disparo que terminó con la vida de Dana, mientras que el otro habría estado con él al momento del ataque. Ambos registran antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los dos detenidos están imputados por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía interviniente.