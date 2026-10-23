Tragedia en Catamarca: dos jubilados murieron en la Ruta 40

En paralelo, peritos de la División Criminalística de Belén relevaron el lugar y recopilaron las evidencias necesarias para reconstruir la secuencia del accidente. Las causas que originaron la pérdida de control del Honda HR-V permanecen bajo análisis.

El Diario de Catamarca señaló que se presume que el mal estado de la ruta pudo haber sido un factor determinante en el siniestro.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas periciales de rigor.