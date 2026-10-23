Tragedia en Catamarca: dos jubilados murieron en la Ruta 40
El fatal accidente ocurrió a la altura de la localidad de La Ciénaga. Las víctimas tenían 80 y 83 años.
La Ruta Nacional 40 fue el escenario de un fatal accidente donde dos jubilados de 80 y 83 años perdieron la vida luego de que el auto en el que viajaban volcara a la altura de la localidad La Ciénaga, provincia de Catamarca.
El hecho ocurrió ayer jueves a las 12.45 en el kilómetro 4.118 de la ruta nacional en las inmediaciones del hospital de la comuna. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Antonio García, de 83 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, y su pareja Isabel Irmingard Ritter, de 80 años, ciudadana alemana.
García y Ritter se desplazaban a bordo de una Honda HR-V de color blanco cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo derrapó fuera de la ruta y terminó volcado sobre la banquina. Según los reportes oficiales recogidos por medios locales, ambos ocupantes fallecieron en el acto a causa de las graves heridas que sufrieron durante el impacto.
Las autoridades policiales de la Comisaría Departamental de Belén fueron las primeras en llegar a la escena del siniestro, donde desplegaron un operativo coordinado junto al Servicio de Urgencias Médicas. Una vez confirmado que no había sobrevivientes, los efectivos procedieron a preservar la zona para facilitar el trabajo pericial posterior. El área permaneció acordonada mientras se aguardaba la llegada de los especialistas forenses.
En el lugar del siniestro tuvo que intervenir personal de Bomberos Voluntarios para proceder en las tareas de extracción de los cuerpos, que habían quedado aprisionados dentro del vehículo.
En paralelo, peritos de la División Criminalística de Belén relevaron el lugar y recopilaron las evidencias necesarias para reconstruir la secuencia del accidente. Las causas que originaron la pérdida de control del Honda HR-V permanecen bajo análisis.
El Diario de Catamarca señaló que se presume que el mal estado de la ruta pudo haber sido un factor determinante en el siniestro.
Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, desde donde se ordenaron las medidas periciales de rigor.
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