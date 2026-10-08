Tragedia en Córdoba: un joven de 25 años murió ahogado en el río Cosquín
uEl hombre fue rescatado en la zona del balneario La Toma. Bomberos Voluntarios y personal médico realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora, pero no lograron salvarlo.
La provincia de Córdoba se encuentra conmocionada tras confirmarse una nueva tragedia en sus cauces de agua. Un joven de 25 años fue hallado sin vida en el río Cosquín. Hubo un amplio operativo de rescate e intento de por parte de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de la zona.
Según informó Bomberos Voluntarios, el llamado de alerta ingresó a la línea de emergencias del cuartel a las 12.13, cuando se advirtió que una persona había ingresado al río y había sido perdida de vista bajo la superficie del agua.
Una unidad de rescate se trasladó al lugar y, después de ingresar al cauce, logró localizar al joven pocos minutos más tarde. Al operativo se sumó una segunda dotación y comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por los equipos de emergencia, el personal médico constató su fallecimiento.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el joven habría ingresado al río y posteriormente habría sufrido un ahogamiento. El cauce no registraba crecidas este miércoles.
La Policía de Córdoba indicó que, alrededor de las 13.25, efectivos acudieron a la zona de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth, en barrio La Toma, donde encontraron al joven mientras recibía asistencia de los servicios de emergencia y de Bomberos Voluntarios.
En el lugar también trabajaron Policía de Córdoba, Guardia Urbana, Defensa Civil Municipal y el servicio de emergencias CREMED. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.
Investigación judicial y las hipótesis
Tras la confirmación de la muerte del hombre, la fiscalía de instrucción de la jurisdicción tomó intervención inmediata en el caso y ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los peritos del Gabinete Judicial.
Las autoridades judiciales abrieron una causa para determinar con precisión la mecánica de lo sucedido y certificar si el hombre sufrió un accidente mientras se bañaba, un resbalón imprevisto o alguna descompensación previa que le impidió salir del agua por sus propios medios.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, mientras la comunidad local y los allegados del muchacho expresaron su profundo dolor ante esta trágica pérdida.
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