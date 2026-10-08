Tragedia en Córdoba: un joven de 25 años murió ahogado en el río Cosquín

La Policía de Córdoba indicó que, alrededor de las 13.25, efectivos acudieron a la zona de las calles Pan de Azúcar y Cassafouth, en barrio La Toma, donde encontraron al joven mientras recibía asistencia de los servicios de emergencia y de Bomberos Voluntarios.

En el lugar también trabajaron Policía de Córdoba, Guardia Urbana, Defensa Civil Municipal y el servicio de emergencias CREMED. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Silvana Pen.

Investigación judicial y las hipótesis

Tras la confirmación de la muerte del hombre, la fiscalía de instrucción de la jurisdicción tomó intervención inmediata en el caso y ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los peritos del Gabinete Judicial.

Las autoridades judiciales abrieron una causa para determinar con precisión la mecánica de lo sucedido y certificar si el hombre sufrió un accidente mientras se bañaba, un resbalón imprevisto o alguna descompensación previa que le impidió salir del agua por sus propios medios.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor, mientras la comunidad local y los allegados del muchacho expresaron su profundo dolor ante esta trágica pérdida.