Tragedia en Punta Cana: murió un argentino de 30 años tras un accidente y su familia exige justicia

Tras la intervención de los servicios de emergencia, el cuerpo fue derivado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con sede en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde se llevará a cabo la autopsia de rigor antes de habilitar los trámites de repatriación a la Argentina.

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El desgarrador pedido de su pareja: "Que su nombre no quede en el olvido"

En medio de la conmoción, la pareja de Robert rompió el silencio a través de las redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seres queridos y exigir que las autoridades dominicanas esclarezcan las responsabilidades del chofer.

"Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia. No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto", expresó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, cerró su mensaje con un firme reclamo de justicia: "Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert. Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad".