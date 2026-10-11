Tragedia en Punta Cana: murió un argentino de 30 años tras un accidente y su familia exige justicia
El hombre identificado como Robert Farías García era oriundo de Pergamino y perdió la vida en un trágico siniestro vial el pasado viernes.
Un joven argentino de 30 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana. La víctima fue identificada por medios locales como Robert Farías García, oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, quien se encontraba residiendo en la isla caribeña.
El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, a la altura del cruce con Domingo Maíz, en la localidad de Verón.
Cómo fue el accidente del argentino fallecido en Punta Cana
De acuerdo con las primeras pericias difundidas por la prensa dominicana, el siniestro involucró a un camión de gran porte que transportaba caliche —un material habitualmente utilizado en la construcción— y a la motocicleta en la que circulaba el joven bonaerense.
Según la reconstrucción preliminar de los hechos, el camión habría realizado una maniobra intempestiva sobre la arteria turística. Ante la maniobra, Farías García intentó accionar los frenos de manera brusca para evitar la colisión directa; mientras que producto de la frenada, el motociclista perdió el control, salió despedido de su rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.
Finalmente, las ruedas del vehículo de carga habrían pasado por encima del cuerpo tras la caída, provocándole la muerte en el acto.
Tras la intervención de los servicios de emergencia, el cuerpo fue derivado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), con sede en el hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde se llevará a cabo la autopsia de rigor antes de habilitar los trámites de repatriación a la Argentina.
El desgarrador pedido de su pareja: "Que su nombre no quede en el olvido"
En medio de la conmoción, la pareja de Robert rompió el silencio a través de las redes sociales para agradecer el acompañamiento de sus seres queridos y exigir que las autoridades dominicanas esclarezcan las responsabilidades del chofer.
"Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia. No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto", expresó en su cuenta de Facebook.
Asimismo, cerró su mensaje con un firme reclamo de justicia: "Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert. Que su nombre no quede en el olvido, que lo ocurrido no quede impune y que podamos conocer la verdad".
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