Tras el ataque de Milei a la educación, Axel Kicillof saludó a los maestros en su día: "Cuenten con nosotros"

En esta línea, haciendo referencia al resultado de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria superó a La Libertad Avanza, Kicillof consideró: “Parece que Milei no entendió el mensaje de millones de bonaerenses que rechazaron en las urnas este ataque despiadado al que viene sometiendo a la educación superior”.

"La universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender cada vez que sea necesario", concluyó el gobernador bonaerense.

kici veto

Convocan a marcha tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles ya convocan a una marcha que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante del país, afirmó que si “hay veto, hay marcha”.

“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó la organización en X.

La Conadu Histórica, por su parte, difundió un plan de lucha que incluye una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional docente y no docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”. Con un mensaje más conciso, también llamaron a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.