Un colectivo chocó contra una furgón y quedó a centímetros de una catástrofe
El accidente sucedió sobre avenida Armada Argentina, a la altura de barrio Parque Futura. En los vehículos viajaban únicamente los conductores y uno de ellos debió ser trasladado a un hospital.
Un impactante siniestro vial se registró durante las primeras horas de este jueves sobre la avenida Armada Argentina Ruta 5, a la altura de la Universidad Católica de Córdoba, en el trayecto que conecta la capital provincial con la ciudad de Alta Gracia.
El siniestro involucró a un colectivo urbano de la empresa SiBus y a un utilitario tipo Traffic. Como consecuencia de la colisión, el chofer, de 38 años, sufrió traumatismos en un hombro y en la cadera y fue trasladado al Hospital Privado. El conductor de la traffic, de 23 años, fue atendido por traumatismos varios, aunque rechazó ser derivado a un centro médico.
A raíz del impacto, la camioneta sufrió la destrucción total de su sector frontal y de la estructura del motor.
Por su parte, el colectivo de transporte urbano volcó sobre la calzada y quedó tumbado sobre uno de sus laterales, a pocos centímetros de caer a un canal de desagüe contiguo a la arteria provincial.
Operativo de rescate y estado de los heridos
Bomberos trabajaron para estabilizar la unidad volcada y cortar los suministros de ambos vehículos. Luego lograron retirar al conductor del colectivo mediante una tabla rígida y una escalera.
El subcomisario Lucas Paz, de Bomberos de la Policía de Córdoba, confirmó que la unidad de transporte público no llevaba pasajeros al momento del choque. "Venía sin pasajeros el colectivo al momento de la colisión. En el interior ha quedado su chofer, aduciendo dolores en los miembros inferiores", detalló la autoridad policial.
Los efectivos de rescate debieron utilizar herramientas de maniobra complejas para lograr retirar al conductor atrapado dentro de la unidad volcada. "En el lugar trabajaron tres dotaciones de rescate de bomberos de la policía que lograron la extracción de forma exitosa del colectivero", precisó el subcomisario Paz.
Por su parte, el joven de 23 años que conducía el utilitario logró salir de la cabina destrozada con escoriaciones y un golpe en la cabeza. Los médicos de la ambulancia le brindaron atención inmediata sobre la calzada y ordenaron estudios médicos para evaluar su estado general, ya que presentaba cuadros de desorientación
Desvíos de tránsito y advertencia por la tormenta
Debido a la magnitud del impacto y a las tareas de remoción de los vehículos accidentados, la Policía dispuso un corte total de tránsito en la mano que sale de la ciudad de Córdoba hacia Alta Gracia.
La medida generó demoras y complicaciones en la circulación vehicular durante las primeras horas de la mañana.
Para garantizar la fluidez en el sector, los efectivos policiales implementaron un esquema de desvío obligatorio. Los automovilistas que transitan por la zona de la Universidad Católica deben ingresar por los barrios laterales para rodear el área del siniestro y retomar posteriormente la traza de la Ruta 5.
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