Un fuerte temporal de granizo azotó a Santa Fe: destrozos, cortes de luz, animales muertos y evacuados
La tormenta descargó 50 milímetros de lluvia sobre el centro de la provincia, que afectó a varias localidades.
Un violento temporal de lluvia y granizo azotó este jueves a distintas localidades de la provincia de Santa Fe, donde se registraron daños en viviendas, calles anegadas y caída de árboles. Una de las poblaciones más afectadas fue Ataliva, en el departamento Castellanos, donde hubo una familia evacuada, se suspendieron las clases y el fenómeno dejó importantes destrozos.
La tormenta comenzó durante este jueves a la mañana y se extendió por buena parte del centro-oeste santafesino, con episodios de granizo en Rafaela, Colonia Bigand, Susana, Ramona y Ataliva. El fenómeno también alcanzó a localidades del este de Córdoba, como Freyre y Porteña, ambas pertenecientes al departamento San Justo.
El temporal se produjo en una jornada marcada por las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para distintos sectores de Santa Fe.
Los fenómenos más intensos estaban previstos para este jueves, con posibilidad de abundantes precipitaciones, granizo y fuertes ráfagas de viento.
Granizo del tamaño de un huevo en Rafaela y localidades vecinas
Las imágenes que comenzaron a circular durante la mañana mostraron la magnitud de la granizada en diferentes puntos del centro-oeste de Santa Fe. En algunos sectores de Rafaela, especialmente en el sur de la ciudad, se reportaron piedras de hielo del tamaño de un huevo, mientras que en otras zonas el granizo se acumuló sobre calles, patios y espacios abiertos.
Las piedras provocaron abolladuras en vehículos y daños en techos. También quedaron desparramadas sobre las banquinas, al costado de las rutas, por lo que fue necesario circular con extrema precaución.
En Rafaela, las precipitaciones comenzaron aproximadamente a las 8. Según los registros de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, entre las 8 y las 9 se acumularon cinco milímetros de lluvia, aunque el impacto del fenómeno fue dispar entre los distintos sectores de la ciudad y las localidades cercanas.
Cómo seguirá el clima en Santa Fe
El pronóstico del SMN anticipa más lluvias para Santa Fe. Este viernes se registraron chaparrones en la mañana y continuarán durante la tarde con un 10 a 40 por ciento de chances, para luego dar paso a un cielo con nubes hacia la franja nocturna. Aquí los termómetros oscilarán entre los 18 y 25 grados Celsius.
Para el sábado, el panorama repite la tendencia de lluvias durante el día y nubosidad en las últimas horas. Proyectando una mínima de 15 y una máxima de 22 grados Celsius, el componente a mirar de cerca será el viento, alcanzando velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora durante la tarde.
Con el cierre del fin de semana, el domingo presentará agua en su primera mitad y una posterior merma del fenómeno. El día ubicará los valores entre 13 y 20 grados Celsius, manteniendo las ráfagas de la jornada de ayer. Finalmente, asomando el lunes, el sol aparecerá entre la nubosidad sin probabilidad de precipitaciones, con números que irán de los 10 a los 22 grados Celsius.
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