Una pareja recibirá una indemnización millonaria tras 26 años por una antena junto a su casa

La pareja también había cuestionado las emisiones de radiación no ionizante de las antenas y presentado un relevamiento técnico realizado en junio de 1999 en viviendas de la zona.

Sin embargo, la sentencia aclaró que las mediciones estaban por debajo de los límites máximos establecidos para la población. Tampoco encontraron pruebas suficientes para relacionar las radiaciones con los problemas físicos que denunciaron los demandantes. Por ese motivo, descartó las indemnizaciones por daño físico y psicológico.

Qué pasó con la torre y por qué fue condenada la empresa

La estructura había obtenido un certificado de localización y la aprobación de los planos municipales en 1996. La situación cambió el 15 de enero de 2001, cuando una ordenanza prohibió las antenas instaladas a nivel del suelo o sobre construcciones existentes en sectores residenciales.

A partir de esa regulación, el municipio inspeccionó el predio, clausuró la estación en septiembre de 2002 y ordenó retirar la torre.

Pese a esas medidas, el expediente registró que el lugar continuó funcionando durante los años siguientes y que en 2004 todavía había actividad vinculada con el servicio de telefonía móvil. En 2006, además, se otorgaron autorizaciones nacionales para modificar la estación.

Una inspección realizada en junio de 2009 no encontró actividad radioeléctrica ni sistemas irradiantes en el terreno, donde había un cartel de clausura. La jueza consideró acreditado que la instalación dejó de operar y fue desmantelada.

Al analizar la responsabilidad de las compañías, el juzgado consideró que una torre de 48 metros, levantada a escasa distancia de viviendas, podía generar molestias y riesgos para los vecinos, incluso si inicialmente había contado con permisos.

Cuánto cobrarán los vecinos por daño moral

La sentencia reconoció $10 millones por daño moral al hombre y otros $5 millones a su pareja. En el primer caso, la magistrada también dispuso una suma de $1,5 millones para cubrir un tratamiento psicoterapéutico.

En el caso del hombre, el informe psicológico señaló que presentaba estrés y angustia, aunque ese cuadro no le impedía continuar con sus actividades habituales. Para la mujer, la jueza valoró la preocupación que atravesó por las situaciones relacionadas con la torre y el impacto que tuvieron sobre su pareja.

De esta manera, la condena quedó fijada en $16,5 millones, más intereses, a cargo de las dos empresas sucesoras de la firma que había construido la estructura. El pago deberá concretarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. Para calcular los intereses, se estableció una tasa anual del 6% desde el 15 de enero de 2001 hasta el fallo y, desde entonces, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días, hasta la cancelación de la deuda.