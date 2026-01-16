VTV: el valor de la verificación en enero de 2026
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Precios y requisitos en Provincia y Ciudad
En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.
Calendario por patente en 2026
El cronograma de vencimientos continúa organizado por el último número de la patente:
- Febrero: patentes terminadas en 2
- Marzo: patentes terminadas en 3
- Abril: patentes terminadas en 4
- Mayo: patentes terminadas en 5
- Junio: patentes terminadas en 6
- Julio: patentes terminadas en 7
- Agosto: patentes terminadas en 8
- Septiembre: patentes terminadas en 9
- Octubre: patentes terminadas en 0
- Noviembre: patentes terminadas en 1
