Sofía Zámolo recordó a su mamá: "La Virgen me mandó un bebé porque se venía algo heavy"

Y emocionada agregó: "Mientras yo me preparaba para ser mamá por primera vez, a la vez me preparaba para despedir a mi mamá. Fue muy duro. La llegó a conocer. Estaba en su momento más deteriorado, pero tuvo toda la fuerza. Yo no sé qué sería de mi vida si no hubiera tenido a mi hija. Tenes que sacar fuerzas de donde no tenés. Todos los días me levanto y mi mamá no está, pero tengo a mi hija que me recibe con una sonrisa de lo más dulce".

Embed

"Si pudiera volver el tiempo atrás, me sentaría con ella, le diría que no se haga mala sangre y que espere un ratito más. A veces me pregunto si no podía haber decidido tener hijos antes para que ella los disfrute", concluyó la conductora con la emoción a flor de piel.