Sorprendió a su hijo golpeando a la novia y lo denunció por violento

Cuando le preguntaron a la denunciante sobre su reacción dijo que no quería que su hijo siguiera con su accionar y mucho menos que se acostumbre a pegarle a una mujer y agregó: "Nunca debe olvidar que su madre también es mujer y creo que no le gustaría ver que me trataran con tanta violencia como el lo hizo con su novia" . Triste por lo que estaba viviendo, mientras veía como trasladaban a su hijo a una patrulla repetía "yo no te crie así"

Hasta el lugar se acercaron efectivos de la Comisaría 14º del departamento Zonda, y detuvieron al agresor. También se hizo presente el ayudante de un fiscal que dispuso que lo vincularan a un legajo por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género intrafamiliar. Ahora, será juzgado por este delito en flagrancia.