Triple crimen de Florencio Varela: este martes declara el quinto detenido, que denunció amenazas
Según el abogado de Lázaro Víctor Sotacuro, su cliente estaba "de casualidad" en Florencio Varela la noche que ocurrió el crimen, e intentó explicar qué pasó.
Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido en conexión con el triple crimen de Florencio Varela, podría declarar el martes de esta semana ante el Juzgado de Garantías Número 4 de La Matanza, vía Zoom, tras haber sido detenido en Bolivia y extraditado en las últimas horas.
Sotacuro, de 41 años, es un ciudadano peruano con DNI argentino que reside en el barrio de Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el viernes pasado estaba muy lejos de su casa, en Villazón, Bolivia, cuando fue capturado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras corroborar su identidad.
El abogado de Sotacuro, Guillermo Endi, denunció que su cliente "está bajo amenaza" y subrayó que puede probar dónde estuvo entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20, al menos hasta la 1.
Sotacuro es el titular del Fox que habría sido el vehículo de apoyo en el proceso de secuestro, tortura y ejecución de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Guitérrez.
La defensa de Endi se basa en que el viernes 19 Sotacuro "de casualidad" en Florencio Varela, lugar al que acudió con otras dos personas, Florencia Ibáñez y un hombre a quien no identificó, porque "los llamaron para que hagan de remís de una persona de ese barrio", en referencia a la localidad bonaerense.
El abogado afirmó que existen los registros de los peajes que pasó Sotacuro para probar por dónde estuvo con su Volkswagen Fox desde las 21 del viernes hasta las 0 del sábado, incluidos su paso por el peaje de Dock Sud y el triángulo de Bernal para ir y volver de Florencio Varela.
Endi señaló que Sotacuro y su sobrina iban a buscar a una persona que se encontraba en una fiesta, y hasta señaló que Florencia Ibáñez quería declarar porque ella "no tiene nada que ver" con el triple crimen aunque aparece en las cámaras de seguridad de la zona.
También aseguró estar "ansioso por ver mañana a Víctor y me relate qué hizo entre las dos de la mañana y las cinco que volvió al barrio", como dijo en TN, aunque este lunes por la tarde efectivos de la DDI La Matanza y de la Policía de la Ciudad detuvieron a su otra representada, Florencia Ibáñez cuando ofrecía una entrevista en el canal de noticias A24.
Mientras tanto, Sotacuro fue trasladado al penal de Ezeiza y se espera que este martes preste declaración testimonial ante el juez de Garantías de La Matanza, Horacio Pinos Guevara.
Fue el quinto detenido en la causa después de Miguel Ángel Villanueva Silva, María Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, que fueron aprehendidos el miércoles 24 de septiembre en el mismo allanamiento en el que se encontraron los cuerpos de las jóvenes.
