Cómo se arma un balneario en Mar del Plata: más de mil pozos y una ingeniería que pocos conocen

image.png Todo listo en Mar del Plata

Más del mil pozos, tractores, rastrillaje y mucha arena

El armado de carpas en la zona de Punta Mogotes requiere de mucha precisión y acuerdos entre balnearios porque comparten líneas de palos.

image.png Fredy, el carpero más conocido de Mar del Plata.

Los armados de los balnearios en mar del Plata se demoran entre 3 y 4 meses: "dependés mucho de las condiciones del tiempo, del viento, el alisado de la arena y de una precisión que no puede fallar porque si no se te caen todas las carpas", le contó a minutouno.com Fredy, uno de los carperos más experimentados de Mar del Plata, maratonista, a quién se lo entrenando haciendo fondos largos cuando no trabaja en el Balneario 12 pese a algún malestar en la rodilla.

“Para armar un balneario lo primero que hay que hacer es pasar con una máquina para alisar el terreno, levantar y correr arena, porque recién con todo plano se pueden empezar a hacer los pozos para los palos de las carpas”, agregó.

Balneario Mar del Plata Así se arma un balneario en la ciudad de Mar del Plata.

En total se realizan en los balnearios de Punta Mogotes alrededor de 1.246 pozos, para sostener los cuatro palos de base de cada carpa, que son más de 300 por parador.

Sin embargo, los más difíciles son los que arman el techo de la carpa y para no cometer errores se utiliza al mar: “El mar siempre está a la misma altura y el horizonte no falla, solo hay que esperar que no esté movido para que ayude a ubicarlo”, explica Fredy.

image.png Todo listo para el verano 2025

El armado de los balnearios puede llegar a tardar entre 2 y 3 meses cuando el terreno ya está preparado, porque se depende muchas veces de las condiciones climáticas.

“Muchas veces el viento provoca que todo el trabajo de alisado en la zona de carpas se pierda porque junta la arena en sectores y otra vez hay que pasar la máquina. Además, esperar que sucede con las lluvias, aunque en este época del año no son tantas y el tiempo colabora con nuestro trabajo”, enfatizó el conocido carpero.

image.png Armar un balneario no es una tarea sencilla

Para fines de noviembre en Mar del Plata todos los balnearios tendrán sus carpas listas y solo habrá que esperar la llegada de los turistas para ocuparlas.