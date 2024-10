Escapadas: la cascada cerca de Buenos Aires ideal para conocer durante el fin de semana largo

Un destino imperdible es el pequeño pueblo de Copetonas, situado en el sudeste de la provincia. Ahí está encontrarás la majestuosa Cascada Cifuentes, que se alza como la más alta de Buenos Aires, rodeada de paisajes naturales impresionantes. Además, cuentan con festividades que celebran tradiciones y productos típicos, brindando una experiencia auténtica y enriquecedora.

Las actividades para hacer en "Cascada Cifuentes"

En la Cascada Cifuentes, además de maravillarte con su altura y esplendor, se puede disfrutar de diversas actividades al aire libre. El entorno natural es ideal para paseos tranquilos, picnics familiares o simplemente sentarse a contemplar el paisaje. También es ideal para explorar el Río Quequén Salado, uno de los cursos de agua más importantes de la región para disfrutar de momentos de pesca o paseos en kayak.

Otro atractivo en la zona son las estancias coloniales, que conservan la historia de las colonias danesas.

Cascada Cifuentes 3.png La Cascada Cifuentes, uno de los principales atractivos de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: BA Films).

Dónde queda "Cascada Cifuentes"

La cascada se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de Copetonas, partido de Tres Arroyos, en un entorno campestre que invita a relajarse y disfrutar de la naturaleza. Este rincón es perfecto para desconectar y admirar la belleza del agua cayendo en medio de un entorno sereno.

Cascada Cifuentes 2.png Escapadas: el pueblo que tiene la cascada más alta de Buenos Aires.

Cómo llegar a "Cascada Cifuentes"

Para llegar a la Cascada Cifuentes partiendo desde Buenos Aires en auto hay que tomar la Ruta Nacional 85 hasta llegar a Tres Arroyos. Desde ahí, se puede seguir en dirección hacia Copetonas, un trayecto que te llevará aproximadamente una hora y media. Una vez en Copetonas, hay que tomar la ruta hacia la cascada, que está bien señalizada.

Para llegar a este destino turístico, también hay opciones de transporte público que conectan Buenos Aires con Tres Arroyos. Al llegar, lo recomendable al no tener vehículo particular es tomarse un remis para que te lleve hasta la cascada, ya que no hay un transporte público que te lleve directamente hasta allí.