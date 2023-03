Un argentino que todavía no está en la lista de Scaloni hizo echar a Casemiro

Anthony Taylor, árbitro del encuentro, decidió mostrarle solamente la tarjeta amarilla al hombre del Manchester United. El VAR revisó la acción y llamó al juez para que revea su decisión. El crack brasileño se fue expulsado.

Entre lágrimas, Casemiro fue consolado por Antony, su compatriota y compañero con la camiseta de los Diablos Rojos.

Alcaraz es de lo mejor en un equipo que pelea por no descender. Lionel Scaloni aún no lo convocó a la Selección Argentina, pero si mantiene el nivel no será descabellado que el entrenador campeón de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 lo cite.