VIDEO | "Esa patada fue una traición": el desgarrador relato de la pareja del hombre asesinado en Batán

La mujer también lanzó duras críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia presentes. Denunció que "había un patrullero afuera y no estaban haciendo nada, vieron todo". Además, aseguró que la ambulancia demoró "casi 45 minutos" en llegar al lugar.

esposa hombre asesinado en mar del plata

Lucas, a quien su pareja describió como "un buen padre y un laburante que vivía para su hijo", deja una familia destrozada que ahora teme que el caso quede impune. "Lo único que quiero es que no quede así, que no le den un año o dos y salgan. Porque yo a mi marido no lo vuelvo a ver nunca más", concluyó Rocío.