VIDEO | "Esa patada fue una traición": el desgarrador relato de la pareja del hombre asesinado en Batán
Rocío, testigo del ataque, contó cómo se desencadenó la pelea a la salida del boliche de Batán. Video desgarrador con el testimonio.
La familia de Lucas, el hombre de 30 años asesinado este domingo a la salida de un boliche en Batán, Mar del Plata, habló con C5N. Rocío, pareja de la víctima y testigo, se refirió al impactante video que circula en redes sociales, donde se ve que recibe la patada mortal en la cabeza estando indefenso en el suelo.
IMPORTANTE: Imágenes sensibles: así fue el ataque que le provocó la muerte a un joven a la salida de un boliche en Batán
Según el relato de Rocío, el conflicto se inició cuando su hija intentó defender a una amiga que estaba siendo atacada por un grupo de personas conocidas en la zona por ser "problemáticas". En medio de la gresca, Lucas intervino para protegerlas. "Cuando volteo para mirar para atrás estaba Lucas parado y le digo 'amor, me quiere pegar'. Y Lucas en ese movimiento de querer sacarme a mí, viene un muchacho y le pega", detalló.
Un giro en la investigación: señalan a un segundo agresor
El testimonio de Rocío aporta un elemento crucial para el fiscal Leandro Arévalo: la participación activa de más de una persona en el homicidio. La testigo aseguró que quien derribó a Lucas inicialmente no es el joven de 18 años que actualmente está detenido.
"El mismo que lo tumbó de una trompada a Lucas no es el mismo que le pegó las dos patadas", afirmó tajante. Rocío explicó que, si bien la patada final quedó grabada por testigos, "no hay un video claro en el que se vea quién es el que le da el golpe, la piña que lo tumba contra el piso". Por eso, la familia pide desesperadamente que se analicen las cámaras de seguridad del Banco Credicoop, ubicado frente a la escena, para identificar a este primer atacante.
"Esa patada fue una traición"
Con profundo dolor, Rocío describió la brutalidad del ataque final. Contó que, tras perseguir brevemente al primer agresor, regresó y vio cómo atacaban a su pareja en el suelo. "Salió corriendo de vuelta y, como si hubiese sido un perro, le pateó la cabeza", relató sobre el accionar del detenido. Para ella, no hubo posibilidad de defensa: "Esa patada fue una traición, no le dieron tiempo ni de reaccionar".
La mujer también lanzó duras críticas al accionar de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia presentes. Denunció que "había un patrullero afuera y no estaban haciendo nada, vieron todo". Además, aseguró que la ambulancia demoró "casi 45 minutos" en llegar al lugar.
Lucas, a quien su pareja describió como "un buen padre y un laburante que vivía para su hijo", deja una familia destrozada que ahora teme que el caso quede impune. "Lo único que quiero es que no quede así, que no le den un año o dos y salgan. Porque yo a mi marido no lo vuelvo a ver nunca más", concluyó Rocío.
