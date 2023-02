Turista española se filmó manejando, criticó las rutas argentinas y es viral por las respuestas

"Las carreteras aquí dan asco. No se qué hace el gobierno peronista, pero no permite que la población se desarrollar. Por más que digan que es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica. La verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, no hay luces, y entre pueblo y pueblo pueden pasar tres horas y no hay nada, ni cobertura ni gasolineras", exclamó Laura mientras continuaba grabándose al volante en plena ruta.

En otros videos, la mujer contó que fue multada por manejar sin luces bajas, y avisó que no la pagaría. "Ahora entiendo por qué en España están lleno de argentinos y entiendo que todo el mundo se quiera pirar de aquí. Siguen votando gobiernos peronistas, que esto es lo que queréis para el país...", sentenció.

El video llegó a Twitter donde se ganó un sinfín de críticas. La misma influencer española, tiempo atrás, visitó Cuba y se burló de pobladores que aman su país.

Las respuestas a la influencer española que despotrica contra las rutas argentinas

https://twitter.com/femigangsta/status/1627404794599014400 Amén de lo que esta voz de alarme de Sony Ericsson pretende decir, si está manejando y haciendo videos es para meterle terrible denuncia. A mis amigas las tengo a todas cagando con esto, detesto que se filmen para redes manejando. El peor ejemplo. Inhabilitenle el carnet. https://t.co/wWiN2FnDwH — AGNES (@femigangsta) February 19, 2023

https://twitter.com/ForBitchingOnly/status/1627408074507161600 El tema no es si peronismo si o peronismo no, no me interesa eso. Tampoco si nuestras rutas están bien o mal, yo sé muy bien cómo están porque vivo sobre ruta 2.

PERO LA SUPERIORIDAD MORAL DE ESTA ESPAÑOLA????? QUE LE PASA https://t.co/2YlLtD4my9 — For Bitching Only (@ForBitchingOnly) February 19, 2023

https://twitter.com/literisiangest/status/1627381093707001859 si tanto asco te da qué mierda haces en latinoamérica gallega de mierda https://t.co/QEC6m2qlKW pic.twitter.com/oTUkLNzf7I — xion cinéfilo y bibliófilo (@literisiangest) February 19, 2023

https://twitter.com/santorsi_/status/1627373405031788544 1- Vive en un país que tiene aproximadamente el tamaño de la Provincia de Buenos Aires y las provincias de la Patagonia donde se encuentra

2- Maneja en una ruta mirando el celular la infradotada

3- Tuvieron a Franco como dictador hasta el 75 y solo porque se murió pelotudos https://t.co/oIDBadKD8l — Orsi (@santorsi_) February 19, 2023

https://twitter.com/rosario_a_r/status/1627350735884021761 Quién le hizo creer a esta que a alguien le importaba lo que tenía para decir??? https://t.co/WMHzMUcrXV pic.twitter.com/eJwmhgSyX4 — Rosarito (@rosario_a_r) February 19, 2023

https://twitter.com/ginaacoppola/status/1627350490424942598 Pegar este twitt cada vez que un gallego culo roto viene a criticar https://t.co/wCyftGwGdQ pic.twitter.com/PxoxZGlqGy — (@ginaacoppola) February 19, 2023

https://twitter.com/fabipa90/status/1627347578781110272 Entre argentinos sí nos podemos bardear, pero cuando uno de afuera nos tira mierda soy este: https://t.co/BppgAXaMGn pic.twitter.com/qxvg1JOZsV — Fabipa (@fabipa90) February 19, 2023

https://twitter.com/lucas_12312/status/1627344327822245889 Acá el único que puede criticar a Argentina es un Argentino. https://t.co/vpuyKGI4Ny pic.twitter.com/LsIXBVndk6 — Meji (@lucas_12312) February 19, 2023

https://twitter.com/emiacuna12/status/1627341856467046402 que viene a hablar de mi país esta gallega de mierda, nunca mejor aplicado este meme https://t.co/QvT5md7Aa0 pic.twitter.com/pxtAUb3w4r — emi (@emiacuna12) February 19, 2023

https://twitter.com/Dougayrton28/status/1627385975453122564 Un gallego y la peor opinión que vas a escuchar en tu vida. https://t.co/AXkeyGXqv3 pic.twitter.com/LcUGLXLEfr — Ayrton Douglas (@Dougayrton28) February 19, 2023