Twitter: el hilo de parecidos a famosos que es furor

“Lo para y le dice te puedo dar un abrazo? Y él le dice que sí. Lo abraza. Muy sentido todo, abrazándolo”, contó.

Y agregó: “Él recibe el abrazo muy bien. Termina el abrazo y él le dice ‘nos conocemos’. Y ella lo mira bien, no era Fito. Y ella le dice no, no. Y se va. Todavía estoy riéndome, necesito encontrar a ese tipo”.

Sin título.jpg

Futbolistas, cantantes y actores, dentro de las imágenes que compartieron aparecen los "dobles" de famosos como Charly García, Luis Suárez, Abel Pintos, Axl Rose, el Mono de Kapanga, Rod Stewart, Daddy Yankee, Vin Diesel, Bad Bunny y Maluma.

abel pintos

adrea agassi

bad bunny

charly garcia

daddy yankee

fito paez

luis suarez

maluma

mono de kapanga

roberto musso

rod steward

vin diesel