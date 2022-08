Qué ves: el test viral que revela si sos una persona de mente abierta

En su obra Tipos Psicológicos, Jung desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos actitudes - extraversión e introversión - y cuatro funciones: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Allí se refiere por primera vez al "sí mismo" como objetivo del desarrollo psíquico.

Jung planteó diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que, al resolverlos, permiten saber más sobre uno mismo.

En este test viral de personalidad aparecen dos figuras y, según sea la primera que uno observe, determinará cuáles son los temores de la persona.

test

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Gato:

Te destacás por ser una persona de mente abierta. No te gusta discutir y solamente lo hacés cuando es extremadamente necesario. Detestás que te limiten y te escapás de los espacios donde no te permiten crecer. No guardás rencor y perdonás con facilidad. Considerás que la gente es capaz de cambiar sin importar los errores que hayan cometido en el pasado. Tu familia es lo más importante que tenés.

Libro:

Sos alguien que siempre está pendiente del bienestar de los otros. Te gusta complacer a los demás y en ocasiones, sos capaz de olvidarte de vos mismo. Te destacás por ser amable, generoso y cordial con todos. Debés aprender a priorizarte porque si no te cuidás a vos mismo, nadie lo hará por vos. Ayudar a otros es un gesto muy noble y reconforta al alma, pero nunca tenés que olvidarte de vos mismo.