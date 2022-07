Increíble: así quedó una influencer después de broncearse en una cama solar rota

Hoffstrom relató por sí misma lo que le sucedió: “La cama de bronceado en realidad estaba rota. Se supone que tiene un límite de la cantidad de luz ultravioleta que obtienes, y en este caso, no tenía límite”.

La joven no nombró al salón de belleza responsable de las quemaduras de su cara y dijo que tomó la decisión de no demandarlos. Los usuarios en los comentarios argumentaban que el lugar no tenía la culpa.

Las camas de bronceado y la exposición al sol aceleran el proceso de envejecimiento y también pueden causar cáncer. Según la Clínica Mayo, “no existe tal cosa como un bronceado seguro en una cabina de bronceado. Si desea un bronceado, considere usar productos de bronceado sin sol” y aseguraron que hay más de 1 millón de casos nuevos de cáncer de piel cada año.