Viral: la abuela que desayuna café con fernet

Ahí se pueden ver varios videos de la mujer con su ritual de desayuno y contando anécdotas de su vida, como resaltar que fue criada “como una gata salvaje” por lo que siempre iba a tener los labios pintados de rojo carmesí e iba a atacar a los hombres cuando se pasen de vivos con ella.

“Me pinto porque me gusta, me encanta. No lo voy a dejar hasta que me muera”, expresó.