El presidente del jurado que condenó a prisión perpetua a Fernando Farré por el femicidio de su esposa, Claudia Schaefer, declaró sobre las palabras finales del asesino que "si lo que quiso fue conmover, no lo consiguió".

Este hombre de 35 años y de nombre Gonzalo, explicó: "El voto fue unánime, pero quieras o no importa, en nuestra vida no es algo común, así que no fue algo tan fácil de determinar".

"El momento del veredicto se puso tenso", reconoció ya que le temblaron las manos y la voz antes de leer el acuerdo unánime de los 12 jurados. Sobre la deliberación, explicó que se fueron "turnando uno a uno" para comentar sus impresiones.

"Creo que las pruebas fueron contundentes"



"Discutimos pocos puntos, no costó mucho porque todos pensábamos más o menos lo mismo, creo que las pruebas fueron contundentes", reveló.

Al consultarle por la carta que leyó Farré durante sus últimas palabras, escrita en mayo del año pasado y dirigida a sus hijos, opinó que "si lo que quiso fue conmover, no lo consiguió", porque "tenía muchas pruebas en contra". En el mismo sentido habló otro jurado que no quiso ser identificado: "Sinceramente, a mí no me movió un pelo".

"Estábamos muy unidos por una causa justa, no tengo palabras porque es algo que se tendría que haber hecho hace mucho y ahora se está haciendo", amplió.