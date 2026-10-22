Abel Ferreira alcanzó una marca histórica en la Libertadores: va por un récord de Gallardo

Sin embargo, el registro más alto de Bianchi en la historia de la competencia continúa vigente: el Virrey acumula 21 series superadas en total, sumando las 16 que ganó con Boca y las cinco que consiguió durante su etapa en Vélez.

El récord de Marcelo Gallardo que Ferreira quiere igualar

El siguiente objetivo del portugués tiene como protagonista a Marcelo Gallardo: el exentrenador de River Plate consiguió 19 series de eliminación directa con el Millonario, una marca que Ferreira podría alcanzar si gana dos cruces más.

La posibilidad de acercarse a ese registro convierte la próxima final en una nueva oportunidad para seguir escalando en la historia de la Libertadores. Palmeiras se enfrentará al ganador de la semifinal entre Flamengo y Estudiantes, en busca de otra consagración.

Con cuatro finales alcanzadas y dos títulos en su vitrina, Ferreira ya dejó una huella importante en el club brasileño. Ahora, además de perseguir una nueva estrella, tiene por delante el desafío de acercarse a dos de los entrenadores más influyentes del fútbol sudamericano: Bianchi y Gallardo.