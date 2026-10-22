Abel Ferreira alcanzó una marca histórica en la Libertadores: va por un récord de Gallardo
El entrenador de Palmeiras llegó a su cuarta final tras eliminar a Fluminense. Con 17 series de eliminación directa ganadas, superó una marca de Carlos Bianchi en Boca.
Abel Ferreira continúa consolidándose entre los entrenadores más exitosos del fútbol sudamericano. La clasificación de Palmeiras a la final de la Copa Libertadores 2026, tras superar a Fluminense, le permitió alcanzar su cuarta definición continental en siete participaciones y quedar ante una nueva oportunidad de ampliar su palmarés.
“Parece fácil, pero normalizamos algo extremadamente difícil: llegar a la final de la Libertadores”, expresó el director técnico portugués después de conseguir el pasaje al partido decisivo. Ahora, buscará levantar su tercera Copa Libertadores con el conjunto brasileño.
Su primera consagración llegó en 2020, cuando Palmeiras derrotó 1-0 a Santos. Un año después volvió a celebrar, esta vez con una victoria por 2-1 ante Flamengo. En 2025, el equipo carioca se tomó revancha al imponerse por 1-0 en la final.
Abel Ferreira superó un récord de Carlos Bianchi en Boca
El recorrido de Ferreira no se limita a las finales disputadas. El entrenador también alcanzó un registro destacado en los cruces eliminatorios del máximo torneo continental.
Con 17 series ganadas como técnico de Palmeiras, dejó atrás la marca de Carlos Bianchi al frente de Boca. El histórico entrenador argentino había conseguido 16 eliminatorias con el conjunto xeneize.
Sin embargo, el registro más alto de Bianchi en la historia de la competencia continúa vigente: el Virrey acumula 21 series superadas en total, sumando las 16 que ganó con Boca y las cinco que consiguió durante su etapa en Vélez.
El récord de Marcelo Gallardo que Ferreira quiere igualar
El siguiente objetivo del portugués tiene como protagonista a Marcelo Gallardo: el exentrenador de River Plate consiguió 19 series de eliminación directa con el Millonario, una marca que Ferreira podría alcanzar si gana dos cruces más.
La posibilidad de acercarse a ese registro convierte la próxima final en una nueva oportunidad para seguir escalando en la historia de la Libertadores. Palmeiras se enfrentará al ganador de la semifinal entre Flamengo y Estudiantes, en busca de otra consagración.
Con cuatro finales alcanzadas y dos títulos en su vitrina, Ferreira ya dejó una huella importante en el club brasileño. Ahora, además de perseguir una nueva estrella, tiene por delante el desafío de acercarse a dos de los entrenadores más influyentes del fútbol sudamericano: Bianchi y Gallardo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario