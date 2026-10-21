Fluminense ganó en San Pablo, pero Palmeiras se impuso en los penales y es finalista de la Copa Libertadores
Si bien el "Flu" logró igualar la serie de forma agónica, el "Verdao" de Flaco López y Agustín Giay es el primer finalista del certamenc continental.
En un final no apto para cardíacos en el Nubank Parque, Palmeiras se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026 tras superar en la definición por penales a Fluminense, luego de un desarrollo dramático en el choque de vuelta de las semifinales.
El conjunto carioca, que venía de caer 2-1 en la ida disputada en el Maracaná, dio el golpe como visitante y se impuso 1-0 gracias a un gol agónico de Hércules a solo 10 minutos del final. Con ese tanto, la visita igualó la serie global 2-2 y forzó de manera heroica la tanda desde los doce pasos.
En la serie desde la pena máxima, la tensión se adueñó de la noche paulista. La gran figura de la definición fue el arquero del "Verdao", Carlos Miguel, quien le atajó el cuarto penal a Gustavo Nonato Santana.
Segundos después, el volante Marlon Freitas asumió la responsabilidad de ejecutar el quinto disparo y no falló: desató el delirio de la hinchada local y selló la clasificación de Palmeiras a una nueva final continental, donde esperará por el ganador del cruce entre los otros semifinalistas.
El "Verdão" se impuso por 2-1 en el partido de ida, disputado en el Maracaná, con goles de José Manuel López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Natã descontó sobre el final para el conjunto carioca.
De esta manera, el equipo dirigido por Abel Ferreira logró avanzar a la final y espera por Flamengo o Estudiantes, que definen el segundo lugar este jueves. Palmeiras busca su cuarta copa.
Formaciones de Palmeiras vs. Fluminense por la Copa Libertadores
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Jhon Arias y José Manuel López. DT: Abel Ferreira.
- Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules, Paulo Henrique Ganso; Agustín Canobbio, Jefferson Savarino y Hulk. DT: Marcão.
Horario y televisación
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Hora: 21.30.
- Estadio: Allianz Parque.
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Árbitro: Esteban Ostojich.
VAR: Andrés Cunha.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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