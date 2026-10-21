Fluminense ganó en San Pablo, pero Palmeiras se impuso en los penales y es finalista de la Copa Libertadores

El conjunto carioca, que venía de caer 2-1 en la ida disputada en el Maracaná, dio el golpe como visitante y se impuso 1-0 gracias a un gol agónico de Hércules a solo 10 minutos del final. Con ese tanto, la visita igualó la serie global 2-2 y forzó de manera heroica la tanda desde los doce pasos.