"Así no rompen las pelotas": la tajante frase de Rodolfo Arruabarrena en la previa de Boca ante Vasco da Gama

Consultado de manera insistente por la confirmación de los once titulares y la posible presencia desde el arranque de Leandro Paredes, el técnico de Boca se mostró visiblemente fastidiado por las especulaciones periodísticas y bromeó con una frase sin filtro que rápidamente explotó: "Vamos a definir el equipo en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no rompen las pelotas con los mensajes y eso", expresó el "Vasco", fiel a su estilo frontal.