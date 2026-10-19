"Así no rompen las pelotas": la tajante frase de Rodolfo Arruabarrena en la previa de Boca ante Vasco da Gama
El entrenador bromeó con las especulaciones sobre la formación para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana y dejó una picante declaración.
La tensión previa al duelo copero alcanzó su punto máximo en Río de Janeiro. En la antesala de la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama —que se disputará este martes desde las 21:30 en un colmado Estadio Maracaná—, Rodolfo Arruabarrena protagonizó un momento, que rápidamente se viralizó, ante los medios de comunicación al referirse al armado del equipo que buscará remontar el 0-1 sufrido en la ida en La Bombonera.
Consultado de manera insistente por la confirmación de los once titulares y la posible presencia desde el arranque de Leandro Paredes, el técnico de Boca se mostró visiblemente fastidiado por las especulaciones periodísticas y bromeó con una frase sin filtro que rápidamente explotó: "Vamos a definir el equipo en este tiempo que nos queda hasta el inicio del partido, así no rompen las pelotas con los mensajes y eso", expresó el "Vasco", fiel a su estilo frontal.
La tajante frase de Rodolfo Arruabarrena en la previa de Boca ante Vasco da Gama
IMPORTANTE: Rodolfo Arruabarrena puso en duda la titularidad de Leandro Paredes ante Vasco da Gama
Más allá del tono risueño y cortante de la conferencia, la incógnita sobre el estado físico del capitán xeneize mantiene en vilo al cuerpo técnico. Con la obligación de revertir la mínima ventaja conseguida por el conjunto brasileño en Buenos Aires, la escuadra de la Ribera se juega gran parte del semestre en territorio carioca con la misión de sellar el pasaje a la gran final del certamen continental.
Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la posible presencia de Leandro Paredes en Boca
“Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos qué es lo mejor”, explicó el director técnico en una breve entrevisas, priorizando la evolución física del futbolista antes de confirmar el once titular.
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