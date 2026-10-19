Rodolfo Arruabarrena puso en duda la titularidad de Leandro Paredes ante Vasco da Gama
El entrenador de Boca analizó la previa de la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Maracaná y advirtió que evaluará los riesgos físicos del capitáN.
Boca ultima los detalles para disputar una verdadera final en territorio brasileño. En la antesala del encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama, programado para este martes a las 21:30 en el Estadio Maracaná, Rodolfo Arruabarrena brindó sus sensaciones sobre la preparación del plantel y puso una cuota de cautela respecto a la presencia de Leandro Paredes desde el inicio.
El mediocampista central y capitán de la escuadra xeneize viene acelerando su rehabilitación tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho. Aunque ya trabaja casi a la par de sus compañeros en la concentración en Río de Janeiro, el "Vasco" fue contundente al referirse a la situación de su máxima figura. “Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos qué es lo mejor”, explicó el director técnico, priorizando la evolución física antes de confirmar el once titular. En contrapartida, ratificó que tanto Alan Velasco como Sebastián Villa se encuentran en óptimas condiciones para retornar a la alineación inicial.
Rodolfo Arruabarrena puso en duda la titularidad de Leandro Paredes ante Vasco da Gama
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En cuanto al desarrollo táctico del partido tras el 0-1 sufrido en la ida en La Bombonera, Arruabarrena enfatizó en la necesidad de mantener la templanza en un escenario complejo. “Sabemos que tenemos que hacer un partido largo. Obviamente habrá momentos para defender y atacar, pero no vamos a salir a volvernos locos de entrada. El mensaje es tratar de arrancar ganando, manteniendo el orden en la marca y el manejo de las distancias”, analizó el estratega de la Ribera.
Para cerrar, el DT valoró la capacidad de reacción del grupo tras la reciente victoria en el plano local ante Talleres y dejó una palabra de compromiso para la parcialidad azul y oro de cara a los 90 minutos decisivos. “En este club hay que levantarse rápido y los chicos lo demostraron. Esto es la segunda parte de una historia de 180 minutos. Vamos a tratar de dejar todo en el campo, como lo hacemos siempre, para buscar el pase a la final”, concluyó.
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