Rodolfo Arruabarrena puso en duda la titularidad de Leandro Paredes ante Vasco da Gama

El mediocampista central y capitán de la escuadra xeneize viene acelerando su rehabilitación tras sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho. Aunque ya trabaja casi a la par de sus compañeros en la concentración en Río de Janeiro, el "Vasco" fue contundente al referirse a la situación de su máxima figura. “Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos qué es lo mejor”, explicó el director técnico, priorizando la evolución física antes de confirmar el once titular. En contrapartida, ratificó que tanto Alan Velasco como Sebastián Villa se encuentran en óptimas condiciones para retornar a la alineación inicial.