Un policía se quitó la vida tras la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores

La mamá del joven contó entre lágrimas que "era re fanático de Boca", al punto tal que "si perdía, estaba muy triste, se daba piñas".

La tragedia ocurrió en Don Orione: tras la derrota de Boca, el joven de 23 años le transfirió sus ahorros a su hermano y se quitó la vida.

"Boca es una basura porque me mató a mi hijo y ahora no lo tengo. No hay nadie que a mí me dé el pésame", lamentó la mujer en diálogo televisivo, visiblemente afectada por la pérdida de su hijo.

"No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá 'si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato'. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia", reveló Verónica.

suicidio boca