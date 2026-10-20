Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana 2026: sede y rival
El conjunto argentino se impuso en Brasil y vuelve a una final continental. Día, estadio y posible rival para la gran cita.
En una noche épica con la mística copera a flor de piel, Boca firmó una gesta inolvidable en el Estadio Maracaná al derrotar por 3-1 a Vasco da Gama. Tras el 0-1 en la ida en La Bombonera, dio vuelta la serie con autoridad, selló un global 3-2 y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026.
Con el pasaje asegurado, el "Xeneize" ya piensa en la gran cita continental en la que buscará volver a levantar un trofeo internacional.
¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?
La gran definición a partido único ya tiene fecha y sede confirmadas por la Conmebol:
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Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.
Sede: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Ciudad / País: Barranquilla, Colombia.
Boca ya tiene el pasaporte a Barranquilla, pero deberá esperar a este miércoles por la noche para conocer a su oponente en el choque decisivo.
El segundo finalista se definirá entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, quienes disputarán la revancha de su llave semifinal. El conjunto brasileño corre con una clara ventaja tras haber goleado 3-0 en el encuentro de ida, por lo que perfila como el gran favorito para cruzarse con el equipo argentino por la gloria sudamericana.
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