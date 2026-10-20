Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana 2026: sede y rival

En una noche épica con la mística copera a flor de piel, Boca firmó una gesta inolvidable en el Estadio Maracaná al derrotar por 3-1 a Vasco da Gama. Tras el 0-1 en la ida en La Bombonera, dio vuelta la serie con autoridad, selló un global 3-2 y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2026.