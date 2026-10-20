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Copa Sudamericana: con Leandro Paredes como héroe en el Maracaná, Boca venció a Vasco da Gama y es finalista

Boca es finalista de la Copa Sudamericana 2026

Boca es finalista de la Copa Sudamericana 2026
Miguel Merentiel puso el 2-0 de Boca ante Vasco da Gama. 

Miguel Merentiel puso el 2-0 de Boca ante Vasco da Gama. 
Boca visita a Vasco da Gama en el Maracaná

Boca visita a Vasco da Gama en el Maracaná, en busca de la épica.
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Boca dio una muestra de carácter en Brasil, se impuso 3-1 y se metió en la final. El capitán marcó el tanto agónico para la clasificación.

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Boca sacó a relucir su mística internacional, hizo un partidazo este martes por la noche en el Maracaná, y le ganó 3-1 a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, para dar vuelta una serie que estaba adversa y clasificar a la gran final del certamen continental.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena golpeó dos veces en un grandísimo primer tiempo, para dar vuelta la serie en apenas 45 minutos. Lautaro Di Lollo, a los cuatro minutos y con un gran cabezazo; y Miguel Merentiel, con una gran definición, adelantaron al conjunto argentino.

En el complemento hubo momentos de sufrimiento por el avance de Vasco, que ante su gente lo fue a buscar con todo y logró igualar el global con el tanto del uruguayo José Luis Rodríguez.

Cuando parecía que el conjunto carioca aprovechaba el envión para intentar evitar los penales, apareció el capitán y emblema de Boca para convertirse en héroe. Leandro Paredes, tras su recuperación récord, ingresó para jugar poco más de 35 minutos, y a dos del final marcó el agónico gol de la clasificación.

Ahora el "Xeneize" espera rival. Con el pasaje a la final del certamen, el miércoles sabrá si Atlético Mineiro, que se impuso 3-0 en la ida, o City Torque será el rival en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana

Agónico gol de Paredes para ganar la serie

El capitán volvió, remató desde afuera del área y con complicidad del arquero pone el 3-1 a 2 minutos del final.

Descuenta Vasco y la serie otra vez igualada

El uruguayo José Luis Rodríguez descuenta y por ahora hay penales.

A la cancha Paredes para jugar los últimos 35 minutos

El capitán, recientemente recuperado de un desagarro, reemplaza a Sebastián Battaglia.

Final del primer tiempo: Boca se ilusiona con la final

El "Xeneize" le gana 2-0 A Vasco da Gama en el Maracaná y está a 45 minutos de meterse en la final.

Gol de Boca, que pasa a ganar la serie

Merentiel pone el 2-0 en el Maracaná en 33 minutos y Boca se ilusiona con la final de la Copa Sudamericana.

Gol de Boca

Di Lollo, de cabeza y a los 4 minutos, pone el 1-0 en el Maracaná para igualar la serie.

Cómo llegan Vasco da Gama y Boca

El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el "Xeneize" está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.

En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Boca llega a la revancha tras vencer 2-1 a Talleres en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El club de La Ribera dio vuelta el resultado y alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual, en la que comparte la cima con Argentinos Juniors.

Por su parte, Vasco da Gama llega tras perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao y quedó a tres puntos de la zona de descenso. Además, el lateral derecho Paulo Henrique, una de las figuras en el duelo de ida, debió ser reemplazado por una molestia física y está en duda para la revancha.

Formaciones de Vasco da Gama vs. Boca por la Copa Sudamericana

  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Marino Hinestroza, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Sebastián Battaglia, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Maracaná.

  • Árbitro: Jesús Valenzuela.

  • VAR: Juan Soto.

  • TV: ESPN y DSports.

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