Copa Sudamericana: con Leandro Paredes como héroe en el Maracaná, Boca venció a Vasco da Gama y es finalista

Agónico gol de Paredes para ganar la serie
El capitán volvió, remató desde afuera del área y con complicidad del arquero pone el 3-1 a 2 minutos del final.
EN VIVOSemifinal
Boca dio una muestra de carácter en Brasil, se impuso 3-1 y se metió en la final. El capitán marcó el tanto agónico para la clasificación.
20 de octubre | 23:18
20 de octubre | 22:57
20 de octubre | 22:46
20 de octubre | 22:20
20 de octubre | 22:04
20 de octubre | 21:35
20 de octubre | 20:56
20 de octubre | 20:55
20 de octubre | 20:55
Boca sacó a relucir su mística internacional, hizo un partidazo este martes por la noche en el Maracaná, y le ganó 3-1 a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, para dar vuelta una serie que estaba adversa y clasificar a la gran final del certamen continental.
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena golpeó dos veces en un grandísimo primer tiempo, para dar vuelta la serie en apenas 45 minutos. Lautaro Di Lollo, a los cuatro minutos y con un gran cabezazo; y Miguel Merentiel, con una gran definición, adelantaron al conjunto argentino.
En el complemento hubo momentos de sufrimiento por el avance de Vasco, que ante su gente lo fue a buscar con todo y logró igualar el global con el tanto del uruguayo José Luis Rodríguez.
Cuando parecía que el conjunto carioca aprovechaba el envión para intentar evitar los penales, apareció el capitán y emblema de Boca para convertirse en héroe. Leandro Paredes, tras su recuperación récord, ingresó para jugar poco más de 35 minutos, y a dos del final marcó el agónico gol de la clasificación.
Ahora el "Xeneize" espera rival. Con el pasaje a la final del certamen, el miércoles sabrá si Atlético Mineiro, que se impuso 3-0 en la ida, o City Torque será el rival en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.
Dejá tu comentario