Copa Sudamericana: con Leandro Paredes como héroe en el Maracaná, Boca venció a Vasco da Gama y es finalista

Cómo llegan Vasco da Gama y Boca

El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el "Xeneize" está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.

En este contexto, una de las principales incógnitas pasa por la posible vuelta de Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular ante Instituto y se perdió el primer encuentro. El capitán apuró los tiempos de recuperación con el objetivo de estar presente en la revancha y podría convertirse en una pieza clave para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Boca llega a la revancha tras vencer 2-1 a Talleres en La Bombonera, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El club de La Ribera dio vuelta el resultado y alcanzó los 54 puntos en la Tabla Anual, en la que comparte la cima con Argentinos Juniors.

Por su parte, Vasco da Gama llega tras perder 1-0 ante San Pablo por el Brasileirao y quedó a tres puntos de la zona de descenso. Además, el lateral derecho Paulo Henrique, una de las figuras en el duelo de ida, debió ser reemplazado por una molestia física y está en duda para la revancha.