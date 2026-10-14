Cuántos hijos tuvo Jorge "Roña" Castro: "Tenía que poblar la Argentina"

Sin margen para los cumpleaños y el orgullo de un sostén familiar

El excampeón de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) no dudó en admitir la dificultad logística que implicaba memorizar el calendario de festejos de un clan en constante expansión, que al momento de su partida sumaba además 14 nietos.

"Es lindo. Lo que pasa es que vos me preguntás si hoy es el cumpleaños de tal hijo, no me acuerdo. Mis hijas son como el padre", confesó Castro entre risas.

A la hora de hacer un balance sobre lo que pudo brindarles gracias al éxito arriba del cuadrilátero, el "Roña" fue contundente: "A todos les di por igual. En ese momento era campeón del mundo, la ganaba peleando y fácil. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo y sin problemas".

Tras atravesar siete matrimonios a lo largo de su agitada "vida de campeón", el recordado noqueador de Caleta Olivia compartía sus últimos días junto a su pareja, Noelia, rodeado del cariño de sus 15 hijos y una extensa red familiar que hoy despide a una de las leyendas más carismáticas del boxeo nacional.