A raíz de la iniciativa, varias personas se acercaron al puesto y se mostraron agradecidas.

“Estamos dando de todo un poco, alimentos no perecederos, aceite, azúcar, harina, lentejas”, enumeró Kimey respecto a los bolsones que entregan. “La gente necesita, no importa lo que sea. La idea es ayudar y mirar para el costado, para los que mas necesitan”, agregó la joven, que se encargó junto a su hermano de repartir los bolsones.

Jorge “Roña” Castro coordinó una red que llegó a incluir 14 comedores y 9 merenderos, además de repartir bolsones de mercadería (arroz, polenta, yerba, verduras y pollo) desde su gimnasio en Temperley.