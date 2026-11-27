Homenaje al Roña Castro: sus hijos reparten alimentos donados a personas necesitadas en Castelar
Sus hijos Nehuén y Kimey organizaron una iniciativa solidaria para darle bolsones de alimentos a quienes más lo necesitan.
A más de un mes de la muerte del exboxeador Jorge Roña Castro, quien falleció de un infarto luego de descompensarse mientras se encontraba en un bingo en la localidad de Morón, sus hijos decidieron continuar con su legado y organizaron una iniciativa solidaria para repartir alimentos a quienes más lo necesitan.
La iniciativa se llevaba a cabo este viernes por la mañana en la localidad bonaerense de Castelar. Además de los comedores que gestionaba en Lomas de Zamora y Temperley, el excampeón mundial mantenía un comedor comunitario en Morón y proyectaba inaugurar un nuevo espacio solidario en el distrito antes de su fallecimiento.
“Me pone muy contento hacer lo que a él le gustaba hacer”, expresó Nehuén, uno de sus hijos, en diálogo con C5N.
El objetivo de la iniciativa solidaria es no solo mantener el legado de Castro de ayudar a los más necesitados, sino también de expandir esa ayuda hacia otras localidades del oeste del Gran Buenos Aires.
“La idea es seguir el legado de papá entre todos. Aceptamos colaboración de cualquiera, estamos a disposición de la gente”, sostuvo Kimey, otra de de las hijas del exboxeador, que estuvo junto a él en sus últimos momentos.
A raíz de la iniciativa, varias personas se acercaron al puesto y se mostraron agradecidas.
“Estamos dando de todo un poco, alimentos no perecederos, aceite, azúcar, harina, lentejas”, enumeró Kimey respecto a los bolsones que entregan. “La gente necesita, no importa lo que sea. La idea es ayudar y mirar para el costado, para los que mas necesitan”, agregó la joven, que se encargó junto a su hermano de repartir los bolsones.
Jorge “Roña” Castro coordinó una red que llegó a incluir 14 comedores y 9 merenderos, además de repartir bolsones de mercadería (arroz, polenta, yerba, verduras y pollo) desde su gimnasio en Temperley.
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