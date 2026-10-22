Davoo Xeneize conoció a Neymar, le regaló una camiseta de Boca y le dedicó un emotivo mensaje
El streamer argentino mantuvo un distendido encuentro con el crack, le entregó la azul y oro y expresó su admiración: "Fue uno de los más grandes héroes de mi infancia".
El crecimiento del streaming y de los creadores de contenido en los últimos años continúa derribando fronteras en el ambiente futbolístico. En las últimas horas, Davoo Xeneize, uno de los streamers más populares de Latinoamérica y confeso hincha de Boca Juniors, vivió un momento inolvidable al conocer personalmente al astro brasileño Neymar Jr y esta reunión se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Durante el encuentro, el joven comunicador argentino le obsequió al delantero una camiseta oficial de Boca con el dorsal número 11 y el nombre del ex-Barcelona y PSG estampado en la espalda. Lejos de cualquier rivalidad futbolística y dejando de lado momentáneamente su fuerte sentido de pertenencia con el Santos, Ney posó sonriente con la indumentaria xeneize junto al streamer y le firmó una camiseta de la Selección de Brasil como recuerdo con la dedicatoria: "Para Davo, un gran abrazo".
Davoo Xeneize conoció a Neymar, le regaló una camiseta de Boca y le dedicó un emotivo mensaje
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Tras la reunión que mantuvieron entre ambos, Davoo Xeneize volcó sus emociones en su cuenta oficial de Instagram, acompañando la foto histórica con una emotiva reflexión dirigida hacia la figura del atacante paulista: "Y llegó el día donde pude conocer a uno de los más grandes héroes de mi infancia. Todos quisimos ser él. Todos soñamos con jugar al fútbol de esa manera", redactó el streamer con profunda admiración en una publicación que rápidamente sobrepasó todos los números esperados.
Para cerrar su publicación, el argentino le transmitió el cariño del público nacional hacia su figura: "Gracias por tanto fútbol, maestro. Acá en Argentina te amamos todos, y me alegra mucho habértelo hecho saber. Gracias por tu humildad y generosidad. Neymar, te deseo siempre lo mejor", concluyó.
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