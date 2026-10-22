Davoo Xeneize conoció a Neymar, le regaló una camiseta de Boca y le dedicó un emotivo mensaje

Durante el encuentro, el joven comunicador argentino le obsequió al delantero una camiseta oficial de Boca con el dorsal número 11 y el nombre del ex-Barcelona y PSG estampado en la espalda. Lejos de cualquier rivalidad futbolística y dejando de lado momentáneamente su fuerte sentido de pertenencia con el Santos, Ney posó sonriente con la indumentaria xeneize junto al streamer y le firmó una camiseta de la Selección de Brasil como recuerdo con la dedicatoria: "Para Davo, un gran abrazo".