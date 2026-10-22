Desde La Plata aseguran que el Estadio Único será sede del Mundial 2030

“Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”, remarcó Alak, recordando que la AFA firmó tiempo atrás un convenio para utilizar las instalaciones como "la casa de la Selección" bajo la denominación de predio "Tricampeones del Mundo". Con esta postulación formal respaldada por las obras en marcha, La Plata se mete de lleno en la pulseada contra Núñez y Arroyito por albergar la fiesta del fútbol mundial en suelo nacional.