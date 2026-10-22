Desde La Plata aseguran que el Estadio Único será sede del Mundial 2030
El intendente Julio Alak mostró el avance de las obras de remodelación en el Diego Armando Maradona y el director del recinto, Fernando Islas Casares, afirmó que albergará la cita máxima.
Un sorpresivo anuncio sacudió la discusión en torno a la sede para el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2030. Si bien la FIFA había señalado originalmente al Estadio Monumental y Rosario Central postuló en los últimos días al Gigante de Arroyito, desde la ciudad de La Plata irrumpieron con fuerza al asegurar que el Estadio Único Diego Armando Maradona formará parte del torneo ecuménico.
A través de sus canales oficiales, el intendente Julio Alak exhibió los avances del plan integral de obras junto al director del estadio, Fernando Islas Casares, quien lanzó una afirmación contundente durante la recorrida: “Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”.
La reapertura del recinto platense —que ya albergó la Copa América 2011 y el Mundial Sub-20 2023— está programada para finales de noviembre con un partido amistoso entre la Selección Argentina femenina y su par de Alemania. Según detallaron las autoridades, las tareas de remodelación alcanzan actualmente un 25 % de ejecución y buscan posicionar al escenario entre los más modernos de Sudamérica.
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El proyecto de puesta en valor del escenario de las diagonales cuenta con el financiamiento económico de la Asociación del Fútbol Argentino. Las mejoras incluyen la reparación completa de la cubierta del techo, la colocación de un sistema de iluminación LED de última generación, el recambio total de la sillería en las tribunas y el acondicionamiento del terreno de juego con césped híbrido de nivel internacional.
“Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”, remarcó Alak, recordando que la AFA firmó tiempo atrás un convenio para utilizar las instalaciones como "la casa de la Selección" bajo la denominación de predio "Tricampeones del Mundo". Con esta postulación formal respaldada por las obras en marcha, La Plata se mete de lleno en la pulseada contra Núñez y Arroyito por albergar la fiesta del fútbol mundial en suelo nacional.
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