El alcalde de Barranquilla invitó a Davoo Xeneize y palpitó la final entre Boca y Atlético Mineiro

En su mensaje, el alcalde definió al estadio no solo como la casa del Junior y de la Selección Colombia, sino como el epicentro del fútbol sudamericano de cara al choque pactado para el sábado 21 de noviembre. Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar los históricos lazos que unen a la ciudad con el fútbol argentino: mencionó el paso de Juan Román Riquelme, la presencia de Diego Armando Maradona en la inauguración del escenario en 1986 antes de consagrarse en el Mundial de México, y las históricas visitas del conjunto xeneize al Caribe.