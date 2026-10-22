El alcalde de Barranquilla invitó a Davoo Xeneize y palpitó la final entre Boca y Atlético Mineiro
Alejandro Char proyectó al streamer argentino en la pantalla gigante del renovado "Supermetro" y le ofreció una computadora lista para transmitir en vivo la gran definición.
La locura por la gran final de la Copa Sudamericana ya se siente con fuerza en territorio colombiano. En las últimas horas, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sorprendió a las redes sociales al enviarle una particular e insólita propuesta a Davoo Xeneize, el reconocido streamer argentino y confeso hincha de Boca, invitándolo a transmitir en vivo la previa y las alternativas del partido desde el propio campo de juego.
A través de un video difundido en sus canales oficiales, el mandatario local mostró la pantalla gigante de última tecnología instalada en el renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez —bautizado para la ocasión como el "Supermetro"— proyectando la imagen del joven creador de contenido. “Bueno, Davo. Ya aquí te tenemos en el Supermetro. Y te tenemos el PC listo para que prendas stream desde Barranquilla también. Acá está tu casa”, expresó entusiasmado Char.
En su mensaje, el alcalde definió al estadio no solo como la casa del Junior y de la Selección Colombia, sino como el epicentro del fútbol sudamericano de cara al choque pactado para el sábado 21 de noviembre. Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar los históricos lazos que unen a la ciudad con el fútbol argentino: mencionó el paso de Juan Román Riquelme, la presencia de Diego Armando Maradona en la inauguración del escenario en 1986 antes de consagrarse en el Mundial de México, y las históricas visitas del conjunto xeneize al Caribe.
El alcalde de Barranquilla invitó a Davoo Xeneize a la final de la Sudamericana
IMPORTANTE: Eduardo Domínguez y su historial ante Boca: lleva ventaja en los cruces de eliminación directa
La campaña de bienvenida para la final continental no se detuvo allí. Mediante un creativo video generado con inteligencia artificial, las autoridades barranquilleras revivieron las figuras de Garrincha y Juan Ramón "La Bruja" Verón, míticas estrellas internacionales que supieron vestir la camiseta del Junior de Barranquilla en el siglo XX, reafirmando a la ciudad como la "cuna del fútbol colombiano".
Además, el mandatario le abrió las puertas al otro finalista del certamen: "Bienvenidos Boca Juniors y Atlético Mineiro. Esta tierra futbolera, alegre y apasionada los recibe con los brazos abiertos", concluyó, ratificando que el renovado coloso caribeño está preparado en un 100 % para albergar la fiesta de la "Otra mitad de la gloria".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario