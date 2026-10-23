Distinción histórica: por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026
El capitán argentino fue reconocido en Oviedo. Es el primer futbolista distinguido de manera individual en la categoría Deportes.
Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El capitán de la Selección Argentina viajó desde Estados Unidos acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, para participar de un reconocimiento que valoró tanto sus logros dentro de la cancha como su compromiso social.
La distinción, entregada por la princesa Leonor, se convirtió en otro hito de la carrera del rosarino. Según los fundamentos del jurado, su elección respondió a una combinación de éxitos deportivos, talento, humildad y trabajo solidario en favor de los niños más desfavorecidos.
Los motivos por los que Messi ganó el Premio Princesa de Asturias
El jurado destacó que el 10 es el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, además de resaltar su excepcional trayectoria y su influencia en el deporte mundial. Entre los argumentos oficiales, también se mencionaron su constancia, su compromiso con el juego colectivo y el respeto que consiguió tanto de sus compañeros como de sus rivales.
La organización sostuvo que el argentino se ganó “el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”. La elección había sido anunciada el 3 de junio de 2026, luego de la decisión de un jurado integrado por 11 personas y presidido por Teresa Perales, nadadora española y ganadora de 28 medallas paralímpicas.
Los títulos de Messi con Barcelona y la Selección Argentina
La Fundación Princesa de Asturias repasó los principales logros deportivos del delantero y puso especial énfasis en su etapa con el Barcelona, donde conquistó 35 títulos entre 2005 y 2021. El rosarino fue una de las grandes figuras de una de las etapas más exitosas del club catalán. Su visión de juego, su capacidad goleadora y su liderazgo resultaron determinantes para construir un legado que también fue destacado por la institución azulgrana tras la ceremonia.
Con la Selección argentina, el jurado valoró especialmente sus conquistas internacionales, entre ellas las dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, un título que consolidó su lugar en la historia del fútbol nacional. Además, se mencionaron sus ocho Balones de Oro y el récord Guinness por haber convertido 91 goles durante un año calendario, en 2012.
La labor solidaria de Messi, otro aspecto clave del reconocimiento
La distinción también contempló el trabajo humanitario del futbolista. A través de la Fundación Leo Messi, el argentino impulsa iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad. Su tarea como embajador de UNICEF fue otro de los aspectos considerados por los responsables del premio, que resaltaron su compromiso más allá de la actividad profesional.
La organización también hizo referencia a su historia personal y a cómo logró superar dificultades durante su infancia, una experiencia que contribuyó a convertirlo en un referente para millones de personas.
Un premio con una larga historia en el deporte
Los Premios Princesa de Asturias se entregan en ocho categorías y reconocen trayectorias con impacto internacional. En Deportes, Messi se incorporó a una lista que incluye figuras como Rafael Nadal, Martina Navratilova, Fernando Alonso y Michael Schumacher, entre otros.
La distinción incluye una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Con este reconocimiento, el astro rosarino sumó una nueva distinción a una carrera excepcional y fue homenajeado no solo por sus conquistas, sino también por los valores y el compromiso social que acompañaron su trayectoria.
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