Distinción histórica: por qué Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias 2026

Con la Selección argentina, el jurado valoró especialmente sus conquistas internacionales, entre ellas las dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, un título que consolidó su lugar en la historia del fútbol nacional. Además, se mencionaron sus ocho Balones de Oro y el récord Guinness por haber convertido 91 goles durante un año calendario, en 2012.

La labor solidaria de Messi, otro aspecto clave del reconocimiento

La distinción también contempló el trabajo humanitario del futbolista. A través de la Fundación Leo Messi, el argentino impulsa iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad. Su tarea como embajador de UNICEF fue otro de los aspectos considerados por los responsables del premio, que resaltaron su compromiso más allá de la actividad profesional.

La organización también hizo referencia a su historia personal y a cómo logró superar dificultades durante su infancia, una experiencia que contribuyó a convertirlo en un referente para millones de personas.

Un premio con una larga historia en el deporte

Los Premios Princesa de Asturias se entregan en ocho categorías y reconocen trayectorias con impacto internacional. En Deportes, Messi se incorporó a una lista que incluye figuras como Rafael Nadal, Martina Navratilova, Fernando Alonso y Michael Schumacher, entre otros.

La distinción incluye una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Con este reconocimiento, el astro rosarino sumó una nueva distinción a una carrera excepcional y fue homenajeado no solo por sus conquistas, sino también por los valores y el compromiso social que acompañaron su trayectoria.