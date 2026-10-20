Ecuador: un futbolista atacó a un juez de línea con una piedra y terminó hospitalizado
El asistente Lenin Ojeda recibió un piedrazo por la espalda durante un partido del ascenso ecuatoriano entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC.
Un grave episodio de violencia sacudió al fútbol de ascenso de Ecuador. Un jugador de Ciudad de Yantzaza le arrojó una piedra al juez de línea Lenin Ojeda durante el encuentro frente a Río Aguarico FC, correspondiente a la tercera fecha de la Segunda Categoría.
El hecho ocurrió en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez, ubicado en la ciudad de Yantzaza. El asistente recibió el impacto por la espalda y tuvo que ser atendido por personal médico antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano. La agresión provocó la suspensión del partido y generó preocupación por la seguridad de los árbitros en las competencias del fútbol ecuatoriano.
El video de la agresión al juez de línea
Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran el momento en que el futbolista de Ciudad de Yantzaza toma una piedra y se la arroja al árbitro asistente desde atrás. Tras el impacto, la situación obligó a interrumpir el desarrollo del encuentro. Una ambulancia ingresó al campo de juego para asistir a Ojeda y llevarlo a un centro médico.
Hasta el momento de la publicación de la información, no se había difundido un diagnóstico oficial que permitiera establecer la gravedad de la lesión ni precisar su evolución después de la agresión.
¿Qué sanción podría recibir el futbolista?
El episodio abrió interrogantes sobre las posibles consecuencias disciplinarias para el jugador involucrado y para Ciudad de Yantzaza. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) todavía no había emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. Tampoco se habían anunciado medidas concretas contra el futbolista o la institución.
La investigación del incidente y las eventuales actuaciones de las autoridades deportivas serán determinantes para establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el caso generó repercusión por la violencia del ataque y por el riesgo al que quedó expuesto el árbitro asistente durante un partido oficial.
Te puede interesar
Dejá tu comentario