Ecuador: un futbolista atacó a un juez de línea con una piedra y terminó hospitalizado

El hecho ocurrió en el estadio Municipal Juan Galarza Márquez, ubicado en la ciudad de Yantzaza. El asistente recibió el impacto por la espalda y tuvo que ser atendido por personal médico antes de ser trasladado en ambulancia a un hospital cercano. La agresión provocó la suspensión del partido y generó preocupación por la seguridad de los árbitros en las competencias del fútbol ecuatoriano.