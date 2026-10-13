El arquero que fue figura en un partido del Mundial 2026 y le dieron un Record Guinness
Eloy Room fue la gran figura en el histórico 0-0 de Curazao frente a la Tri, alcanzó las 16 atajadas en un solo partido e igualó una marca legendaria.
La Copa del Mundo regaló una jornada imborrable que ya quedó marcada a fuego en los libros de historia del fútbol internacional. Eloy Room, el experimentado arquero de Curazao, completó una actuación heroica en el empate 0-0 frente a Ecuador y fue reconocido oficialmente por el Récord Guinness tras igualar la marca máxima de atajadas en un mismo partido mundialista.
El compromiso, disputado el 20 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium por la segunda fecha del Grupo E, tuvo al futbolista de 37 años como una auténtica muralla. El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece asedió la valla caribeña durante los 90 minutos con un abrumador 75% de posesión y 27 remates totales, de los cuales 16 tuvieron destino directo de gol. Sin embargo, el actual portero del Miami FC los neutralizó absolutamente todos, luciéndose en el complemento ante los intentos de Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Willian Pacho y Pedro Vite.
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Con sus 16 intervenciones salvadoras, el guardameta igualó el registro histórico que ostentaba en soledad el estadounidense Tim Howard desde Brasil 2014, cuando brilló ante Bélgica en octavos de final. La gran diferencia radica en que la hazaña del caribeño sirvió para mantener la valla invicta y sumarle a la nación más pequeña en clasificarse a una cita máxima el primer punto de su historia en el certamen continental.
Luego de que la organización corrigiera el cómputo y le otorgara la placa oficial acreditando las 16 paradas, el propio jugador volcó su emoción en las redes sociales. "Oficialmente poseedor de un récord mundial Guinness. Un honor increíble y un momento que jamás olvidaré. Este récord no es solo mío, nos pertenece a todos. Una isla pequeña, grandes logros", expresó con orgullo el ídolo de la modesta selección isleña.
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