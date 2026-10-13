El arquero que fue figura en un partido del Mundial 2026 y le dieron un Record Guinness

El compromiso, disputado el 20 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium por la segunda fecha del Grupo E, tuvo al futbolista de 37 años como una auténtica muralla. El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece asedió la valla caribeña durante los 90 minutos con un abrumador 75% de posesión y 27 remates totales, de los cuales 16 tuvieron destino directo de gol. Sin embargo, el actual portero del Miami FC los neutralizó absolutamente todos, luciéndose en el complemento ante los intentos de Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Willian Pacho y Pedro Vite.