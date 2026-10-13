El récord defensivo que ubica a Cuti Romero como el mejor de Europa en Atlético de Madrid

Este presente auspicioso en el ámbito de clubes coincide con una etapa de máxima responsabilidad en el combinado nacional. Tras el retiro internacional de Lionel Messi, Romero asumió la capitanía de la Selección Argentina, trasladando la misma autoridad que exhibe en el terreno de juego al vestuario albiceleste. Con un arranque de año impecable, el cordobés ratifica semana a semana por qué es considerado uno de los mejores defensores del mundo.