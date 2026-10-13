El récord defensivo que ubica a Cuti Romero como el mejor de Europa en Atlético de Madrid
El zaguero de la Selección lleva números asombrosos en el inicio de la temporada con el Colchonero y se convirtió en una muralla infranqueable dentro de las grandes ligas del continente.
El impacto de Cristian Romero en el fútbol español fue inmediato y contundente. Desde su llegada al Atlético de Madrid, el marcador central de 28 años asumió el liderazgo del fondo y construyó un registro defensivo que hoy no encuentra rival en las principales ligas del viejo continente. Los números de sus primeras presentaciones reflejan una supremacía absoluta en los mano a mano.
De acuerdo con un relevamiento de la plataforma de datos Driblab, el exdefensor de Tottenham disputó 105 duelos individuales con la camiseta del Colchonero y se impuso en 97 de ellos. Ese balance, con apenas ocho cruces perdidos, lo ubica en lo más alto del ranking europeo en ese rubro estadístico.
En apenas seis partidos jugados bajo las órdenes del cuerpo técnico rojiblanco, el cordobés no solo aportó firmeza en la última línea, sino que además ya sumó un gol en su cuenta personal.
Cuti Romero, el mejor de Europa en Atlético de Madrid
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La apuesta de la institución madrileña por el zaguero fue fuerte desde el primer momento: desembolsó 40 millones de euros para sacarlo de la Premier League y le firmó un vínculo por las próximas cinco temporadas. La inversión dio frutos rápidamente, afianzando una columna vertebral que también integra su compatriota Julián Álvarez.
Este presente auspicioso en el ámbito de clubes coincide con una etapa de máxima responsabilidad en el combinado nacional. Tras el retiro internacional de Lionel Messi, Romero asumió la capitanía de la Selección Argentina, trasladando la misma autoridad que exhibe en el terreno de juego al vestuario albiceleste. Con un arranque de año impecable, el cordobés ratifica semana a semana por qué es considerado uno de los mejores defensores del mundo.
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