El emotivo mensaje de Barcelona para Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias 2026

El reconocimiento no se limitó a sus logros deportivos. Tanto el club como los responsables del premio valoraron su humildad, su constancia y su compromiso con el juego colectivo, además de su labor solidaria en favor de niños en situación de vulnerabilidad.

La princesa Leonor también elogió al capitán argentino

Durante la ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, la princesa Leonor fue una de las encargadas de entregarle el premio a Messi y destacó su capacidad para transformar acciones extraordinarias en algo habitual dentro de una cancha.

“Convirtió lo extraordinario en rutina interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en segundos”, expresó la heredera de la Corona española. Además, definió al futbolista como “un fenómeno que genera un sentimiento universal” y destacó que “siempre respetó la esencia colectiva por encima del ego”.

Los argumentos oficiales también hicieron hincapié en sus ocho Balones de Oro, sus éxitos con Barcelona y la Selección argentina, y su trabajo solidario a través de la Fundación Leo Messi.