El emotivo mensaje de Barcelona para Lionel Messi tras recibir el Premio Princesa de Asturias 2026
El club catalán felicitó al astro argentino por la distinción recibida en Oviedo y destacó su legado deportivo, su compromiso colectivo y la huella que dejó dentro y fuera de la cancha.
Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 y, tras la ceremonia celebrada en Oviedo, España, recibió un reconocimiento especial de uno de los clubes más importantes de su carrera. Barcelona publicó un mensaje dedicado al capitán argentino, en el que destacó su trayectoria y la relación que los une desde hace décadas.
“Una carrera plagada de éxitos durante la cual el Barcelona fue una parte clave de tu vida e historia. Un vínculo inseparable que forma parte del legado del club y por el que tu implicación siempre será motivo de orgullo”, expresó la institución catalana en sus redes sociales.
El conjunto azulgrana también calificó como merecido el galardón y remarcó la influencia del rosarino en el fútbol mundial. “Ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente del fútbol mundial gracias a tu excelencia, compromiso con el deporte y solidaridad”, agregó el club.
El homenaje de Barcelona a Messi por el Premio Princesa de Asturias
La distinción recibida por Messi fue una nueva oportunidad para que Barcelona destacara la importancia que tuvo el delantero en su historia. El argentino protagonizó una de las etapas más exitosas de la institución y se convirtió en una figura central del equipo durante más de una década.
Entre 2005 y 2021, el rosarino conquistó 35 títulos con el conjunto catalán, una etapa que la Fundación Princesa de Asturias también resaltó al explicar los motivos de la elección del futbolista.
El reconocimiento no se limitó a sus logros deportivos. Tanto el club como los responsables del premio valoraron su humildad, su constancia y su compromiso con el juego colectivo, además de su labor solidaria en favor de niños en situación de vulnerabilidad.
La princesa Leonor también elogió al capitán argentino
Durante la ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, la princesa Leonor fue una de las encargadas de entregarle el premio a Messi y destacó su capacidad para transformar acciones extraordinarias en algo habitual dentro de una cancha.
“Convirtió lo extraordinario en rutina interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en segundos”, expresó la heredera de la Corona española. Además, definió al futbolista como “un fenómeno que genera un sentimiento universal” y destacó que “siempre respetó la esencia colectiva por encima del ego”.
Los argumentos oficiales también hicieron hincapié en sus ocho Balones de Oro, sus éxitos con Barcelona y la Selección argentina, y su trabajo solidario a través de la Fundación Leo Messi.
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