El gran gesto de Edwin Cardona con Franco Armani en Atlético Nacional por sus 40 años

Con el distintivo en su brazo, el "Pulpo" asumió el rol de referente y brindó un enérgico discurso para evitar cualquier tipo de relajación frente al rival de turno. "Vamos a jugar al cien por ciento. Estos son los partidos más difíciles porque los rivales se preparan para ganarnos a nosotros. No esperemos que nos golpeen para reaccionar", exigió el santafesino antes de saltar al campo de juego.