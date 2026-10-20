El gran gesto de Edwin Cardona con Franco Armani en Atlético Nacional por sus 40 años
El mediocampista colombiano le cedióa la cinta de capitán al arquero argentino tras cumplir cuatro décadas y renunciar a su día libre para jugar ante Boyacá Chicó.
El vestuario de Atlético Nacional de Medellín fue testigo de una jornada cargada de emotividad y liderazgo. Un día después de celebrar sus 40 años de edad, el histórico arquero argentino Franco Armani protagonizó un conmovedor momento en la previa de la victoria por 4-1 frente a Boyacá Chicó por la Liga Dimayor, cuando su compañero Edwin Cardona decidió entregarle la cinta de capitán ante todo el plantel.
El exarquero de River y la Selección Argentina había recibido el permiso institucional para tomarse la jornada libre y festejar junto a sus seres queridos, pero prefirió viajar con la delegación y ponerse a disposición del cuerpo técnico.
Su muestra de profesionalismo fue destacada por el exmediocampista de Boca en la arenga previa: "Estamos orgullosos de que él esté con nosotros acá, porque pudo haber estado con su familia, pero está acá. Yo se la quiero dar a él", expresó el volante de 33 años al cederle el brazalete.
En el cumpleaños de Armani, Cardona le cedió la cinta de capitán
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Con el distintivo en su brazo, el "Pulpo" asumió el rol de referente y brindó un enérgico discurso para evitar cualquier tipo de relajación frente al rival de turno. "Vamos a jugar al cien por ciento. Estos son los partidos más difíciles porque los rivales se preparan para ganarnos a nosotros. No esperemos que nos golpeen para reaccionar", exigió el santafesino antes de saltar al campo de juego.
La respuesta del equipo verdolaga no se hizo esperar dentro del campo de juego. El conjunto paisa se impuso con autoridad por 4-1 en condición de local, cerrando un fin de semana redondo para Armani, quien combinó el festejo de sus cuatro décadas con un merecido homenaje de sus compañeros y un liderazgo indiscutido bajo los tres palos.
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