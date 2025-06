El guiño de Walter Mazzantti a Boca en pleno mercado de pases: "Sería lindo..."

“Es lindo que me quiera un club como Boca. También sería lindo jugar en Boca”, expresó Mazzantti en diálogo con D Sports Radio, dejando en claro su entusiasmo por el interés del club de la Ribera. Al mismo tiempo, reconoció que está siguiendo de cerca los movimientos de su posible salida: “Sé que Huracán está hablando con Boca, pero no sé más que eso. En algún momento me lo van a comunicar”.